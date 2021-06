In risposta alla crescente domanda e alla maggiore pressione sulla capacità, le aziende manifatturiere italiane hanno assunto a maggio ulteriore personale al livello più alto della storia dell’indagine. I dati di maggio hanno inoltre evidenziato l’ennesima pressione sulla catena di distribuzione, con i tempi medi di consegna in allungamento ad un livello quasi record. I dati raccolti hanno riportato come cause principali dei ritardi la carenza di materiale presso i magazzini, la maggiore domanda per materiale e problemi di natura logistica. L’attività di acquisto presso i manifatturieri italiani a maggio è di fatto aumentata per il sesto mese consecutivo registrando il secondo tasso più forte della storia dell’indagine. Le giacenze delle materie prime e dei semilavorati però sono diminuite ulteriormente, e le aziende campione l’hanno attribuito ai problemi sulla fornitura. A maggio, anche se ad un tasso leggermente inferiore, anche le giacenze dei prodotti finiti hanno riportato una contrazione. Secondo le aziende intervistate, per far fronte alla crescente domanda, le vendite sono state soddisfatte utilizzando le giacenze. Le interruzioni sulla fornitura e la carenza di materiale sono state frequentemente citate dalle imprese campione come ragioni di aumento dei prezzi di acquisto. Il tasso di inflazione dei costi è stato il più forte da febbraio 2011 e in generale è stato rapido. Le aziende hanno di conseguenza riportato il maggiore incremento dei prezzi di vendita dall’inizio della raccolta dati per questa serie, ovvero nel 2002. Rimane forte a maggio il livello di ottimismo delle aziende ed è stato collegato alla robusta domanda e alla speranza di una sostenuta ripresa economica. Le prospettive sono risultate più moderate rispetto ad aprile pur rimanendo generalmente in linea con la media storica.

Secondo Lewis Cooper, Economist di IHS Markit, "la ripresa del manifatturiero italiano a maggio non ha mostrato segnali di rallentamento, con i dati del PMI che hanno continuato a riportare un nuovo primato positivo dello stato di salute del settore grazie alle vendite crescenti e all’aumento quasi record del tasso di crescita della produzione. I produttori manifatturieri hanno inoltre continuato ad aggiungere personale e al ritmo maggiore dall’inizio della raccolta dati, ovvero nel 1997, in parte a causa della più forte pressione sulla capacità produttiva della storia dell’indagine. A maggio, le pressioni inflazionistiche hanno continuato a destare le preoccupazioni maggiori, con i prezzi di acquisto che hanno continuato ad aumentare, e con l’incremento conseguente dei prezzi medi di vendita a livelli record da parte delle aziende. I costi più onerosi sono scaturiti principalmente dalla carenza di materiali e dai ritardi delle consegne. I tempi medi di consegna infatti sono peggiorati ancora una volta ad un livello senza precedenti. Detto ciò, a metà del secondo trimestre, il settore ha riportato una prestazione strepitosa dando quasi inesistenti (o minimi) segnali di rallentamento della crescita. Le imprese sono rimaste ottimiste su un’ulteriore espansione della produzione, ciò potrebbe essere il caso in quanto le misure restrittive anti COVID-19 si stanno allentando ulteriormente e l’economia generale si sta riprendendo".