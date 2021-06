La produzione rallenta

La crescita della produzione manifatturiera, malgrado sia rimasta vicina al livello record d’indagine di marzo, è stata la più lenta registrata dall’indagine in tre mesi, con la produzione che ancora una volta è stata sostenuta dalla crescita rapida dei nuovi ordini. L’indagine di maggio ha mostrato come le vendite sono aumentate posizionandosi al terzo posto tra i valori più forti nella storia dell’indagine (superato solo dagli aumenti osservati nei precedenti due mesi). I nuovi ordini hanno indicato un incremento a causa della maggiore domanda nazionale ed estera, quest’ultima, che include il traffico intra eurozona, è aumentata ad un tasso storicamente elevato. Ad ostacolare la produzione sono state le attuali difficoltà di approvvigionamento di beni presso i fornitori. I tempi medi di consegna sono peggiorati notevolmente e ad un tasso senza precedenti, ancora una volta infatti la domanda per i beni ha superato la capacità dei fornitori. L’attività di acquisto tra le aziende manifatturiere dell’eurozona ha certamente raggiunto un nuovo valore record, i ritardi nelle consegne hanno però costretto le imprese campione ad utilizzare di nuovo le loro giacenze, qualora possibile. Di conseguenza si è registrato il ventottesimo mese consecutivo di declino delle giacenze degli acquisti. Nel tentativo di far fronte alla maggiore domanda, le imprese manifatturiere hanno registrato la maggiore riduzione delle giacenze dei prodotti finiti dall’indagine di novembre 2009.

Attenzione all’inflazione

Sul fronte dei prezzi, aumentano notevolmente e ancora una volta i costi, ad un tasso di inflazione che ha raggiunto un livello senza precedenti in linea con la generale carenza di materiale. Incentivate dalla forte domanda del mercato, le imprese manifatturiere hanno tratto vantaggio dal maggiore potere decisionale sui prezzi aumentando le loro tariffe al tasso più veloce in oltre 18 anni di disponibilità dei dati. Con l’espansione dei nuovi ordini ad un tasso più veloce di quello della produzione, a maggio il livello del lavoro inevaso ha continuato ad aumentare. Il tasso di crescita ha inoltre raggiunto un nuovo valore record per il terzo mese consecutivo. Ciò ha incoraggiato le aziende ad aggiungere personale, che infatti è aumentato per il quarto mese consecutivo. La crescita ha inoltre registrato un’accelerazione e ha raggiunto il livello più alto da gennaio 2018. Ancora una volta tutte le nazioni hanno registrato un aumento dei livelli del personale, con Austria, Irlanda e i Paesi Bassi che hanno riportato le crescite maggiori. Per concludere, malgrado siano diminuite al valore più basso in quattro mesi, rimangono prettamente positive le previsioni sul futuro di maggio. Le imprese manifatturiere sono rimaste ottimiste in merito alle possibili opportunità nei prossimi 12 mesi, sperando in ulteriori allentamenti delle restrizioni in relazione alla pandemia da Covid-19.