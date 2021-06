Disoccupazione per genere

Ad aprile 2021, il tasso di disoccupazione femminile si è attestato al 7,6% nell'UE, in calo dal 7,7% del marzo 2021. Il tasso di disoccupazione maschile è del 7,0%, stabile rispetto a marzo 2021. Nell'area dell'euro, il tasso di disoccupazione per le donne è diminuito dall'8,5% nel marzo 2021 all'8,4% nell'aprile 2021 mentre il tasso di disoccupazione per gli uomini è rimasto stabile al 7,7%.

La pandemia ha fatto aumentare le domande di sussidio di disoccupazione

Queste stime si basano sulla definizione standard di disoccupazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) utilizzata a livello globale, che conta come disoccupati senza lavoro che hanno cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e sono disponibili per iniziare a lavorare entro le prossime due settimane. L'epidemia di COVID-19 e le misure applicate per combatterla hanno innescato un forte aumento del numero di domande di sussidio di disoccupazione in tutta l'UE. Allo stesso tempo, una parte significativa di coloro che si erano iscritti alle agenzie di disoccupazione non era più alla ricerca attiva di un lavoro o non era più disponibile a lavorare, ad esempio, se doveva prendersi cura dei propri figli. Ciò porta a discrepanze nel numero di disoccupati registrati e di quelli misurati come disoccupati secondo la definizione dell'OIL.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 01 Jun 2021 11:23