HCOB PMI Settore Manifatturiero Italiano gennaio 2024: rallenta la contrazione



Le aziende manifatturiere italiane hanno attraversato un gennaio impegnativo, con segnali di speranza nonostante le sfide. La produzione e gli ordini hanno rallentato la loro diminuzione, e l'ottimismo ha iniziato a diffondersi. Tuttavia, i tempi di consegna dei fornitori hanno mostrato il primo peggioramento in quasi un anno, complicati dalle interruzioni nella rotta di navigazione del Mar Rosso. Nonostante le incertezze nella catena di approvvigionamento, le aziende hanno continuato a ridurre gli acquisti e le giacenze, cercando di adattarsi alle mutevoli condizioni economiche. L'Indice HCOB PMI® per il Settore Manifatturiero Italiano è aumentato a gennaio, raggiungendo 48.5, indicando il rallentamento della contrazione per il decimo mese consecutivo.

Il componente principale, i nuovi ordini, ha subito una contrazione ma a un ritmo più lento rispetto al passato. La debolezza della domanda e le tensioni geopolitiche, accentuate dalla rotta del Mar Rosso, hanno impattato negativamente gli ordini esteri. La produzione, pur mantenendosi in territorio di contrazione, ha mostrato il decimo mese consecutivo di declino, influenzata da ordini deboli e condizioni economiche difficili. La contrazione della domanda ha portato a una riduzione dei livelli di lavoro inevaso e ha accelerato il declino degli ordini in fase di lavorazione.

Le aziende manifatturiere italiane hanno registrato, per il ventesimo mese consecutivo, una forte riduzione delle attività di acquisto e una conseguente diminuzione delle giacenze. Gli ordini dei beni sono stati rinviati, e le giacenze di materie prime hanno continuato a diminuire. I tempi medi di consegna dei beni sono aumentati a gennaio a causa delle interruzioni nella rotta di navigazione del Mar Rosso. Sul fronte dei prezzi, il carico dei costi è diminuito nuovamente, principalmente a causa della contrazione delle materie prime. Le aziende, per stimolare la domanda, hanno ridotto moderatamente i prezzi di vendita.