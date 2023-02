Rottamazione cartelle esattoriali: guida ragionata per la tregua fiscale 2023

Il ravvedimento operoso speciale 2023

La Legge di Bilancio 2023 introduce il "ravvedimento operoso speciale", che permette ai contribuenti di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni formali presentate entro il 31 dicembre 2021 e nei periodi d'imposta precedenti. Il pagamento è pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, più imposte e interessi. Il pagamento va effettuato entro il 31 marzo 2023 o in due rate entro lo stesso termine. Non è possibile utilizzare questa agevolazione per regolarizzare violazioni rilevabili ai sensi di alcune leggi specifiche, come l'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e l'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali. Per usufruire del ravvedimento speciale è necessario che le violazioni non siano state già contestate al momento del pagamento o della prima rata.

La regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate 2023

La circolare dell'Agenzia delle Entrate riguarda la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento di rate dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza, avvisi di accertamento o rettifica, o anche reclamo o mediazione, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati notificati la cartella di pagamento o l'atto di intimazione. La regolarizzazione prevede il pagamento integrale della sola imposta e non è possibile procedere alla compensazione. La rata da regolarizzare deve essere scaduta e il termine ordinario di pagamento deve essere decorso al 1° gennaio 2023. È possibile regolarizzare anche in caso di decadenza da rateazione.

Cancellazione dei debiti fino a 1000 euro (stralcio): chi può usufruirne?

In accordo con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare fornisce chiarimenti sulla cancellazione dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei debiti affidati agli agenti di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.