PMI Manifatturiero: a gennaio modesta espansione della produzione ma ordini ancora in contrazione

Crollo dei nuovi ordini

La produzione però è stata limitata dagli attuali crolli dei nuovi ordini ricevuti, con gli ultimi dati che hanno mostrato ad inizio 2023 il nono mese consecutivo di contrazione. Le aziende campione hanno segnalato come la domanda sottostante, sia domestica che estera, sia rimasta modesta. Detto questo, le vendite non sono diminuite allo stesso livello osservato tipicamente durante la seconda meta del 2022. Con la produzione e i livelli occupazionali in salita, ma vendite in calo, le imprese manifatturiere hanno di conseguenza iniziato a ridurre a gennaio il livello del lavoro inevaso.

Le aziende manifatturiere sono inoltre rimaste in qualche modo caute riguardo alla loro attività di acquisto, riducendola per l'ottavo mese consecutivo e ancora una volta ad un tasso elevato. Parecchie aziende hanno ancora una volta preferito utilizzare le loro giacenze esistenti; infatti, per il secondo mese consecutivo diminuiscono le rimanenze di fattori produttivi. Un altro fattore determinante di riduzione di giacenze sono stati i problemi di disponibilità di materiale, anche se ci sono stati segnali di riduzione delle difficoltà sulla catena di fornitura. I tempi medi di consegna di beni presso i manifatturieri a gennaio si sono allungati, ma al livello minore da settembre 2020.

Cala l’inflazione

Poiché il divario tra domanda e l'offerta si è accorciato, l’inflazione dei prezzi ha continuato la sua corsa al ribasso. L'indagine di gennaio ha sottolineato come l'inflazione dei costi si sia ridotta al livello più basso da agosto 2020 e, malgrado sia evidente qualche residuo di pressione inflazionistica, alcuni dati hanno mostrato una riduzione dei prezzi di energia e dei petrolchimici che hanno spinto il livello generale di inflazione dei costi più in basso. Inoltre, è stato registrato un livello di inflazione dei prezzi di vendita più lento che ha fatto raggiungere ai prezzi l'aumento minimo in due anni. L'inflazione riportata però è stata notevolmente maggiore di quella dei prezzi di acquisto, le aziende infatti, dopo un lungo periodo di aumento dei costi, hanno cercato di recuperare i loro margini. Per concludere, l'ottimismo tra le aziende manifatturiere italiane a gennaio si è fortemente rafforzato e ha raggiunto il livello più alto da febbraio 2022. Le aziende hanno segnalato speranze di una ripresa economica, e una previsione generale di un contesto economico più stabile nei prossimi mesi.