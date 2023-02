PMI Manifatturiero Eurozona: a gennaio rallenta ancora la contrazione

L’indagine di gennaio ha osservato condizioni della catena di distribuzione generalmente stabili, con il rispettivo indice destagionalizzato che ha raggiunto un valore appena al di sotto della soglia neutra di non cambiamento di 50.0. La minore pressione sui tempi medi di consegna dei fornitori è stata attribuita al forte crollo dell’attività di acquisto. Questi fattori in parte giustificano anche l’ennesimo rallentamento dell’inflazione dei costi di acquisto, crollati a gennaio ai minimi in 26 mesi, segnando un livello al di sotto della relativa media storica. I prezzi di vendita sono però aumentati ad un tasso leggermente più veloce, anche se l’inflazione registrata è stata ben al di sotto della tendenza del 2022. Per concludere, a gennaio è stato evidente un forte miglioramento dell’ottimismo. Le previsioni di crescita sono state le maggiori da febbraio 2022, periodo quindi precedente l’invasione russa in Ucraina.

Domanda debole e seri problemi di crescita in vista

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, “Malgrado i manifatturieri dell’area euro abbiano continuato a riportare a gennaio una contrazione della produzione e un deterioramento dei nuovi ordini ricevuti, sostenendo quindi l’ottava contrazione mensile del settore, il quadro generale è considerevolmente più positivo rispetto ai minimi osservati all’approssimarsi dell’inverno lo scorso ottobre. Il tasso di declino della produzione non solo è andato a moderarsi per il terzo mese consecutivo, ma nel corso degli ultimi tre mesi, l’ottimismo delle aziende per l’anno prossimo ha indicato un progressivo rialzo. Le preoccupazioni sui disagi della fornitura di gas facendone impennare il prezzo hanno lasciato il posto ad un mercato energetico in Europa molto più stabile, anche grazie in parte alle sovvenzioni statali e alle miti temperature. Allo stesso tempo, i generali problemi riscontrati sulla catena di distribuzione sono diminuiti considerevolmente, favorendo la riduzione del livello del lavoro inevaso in parecchie aziende e l’aumento della loro produzione. La rimozione delle restrizioni anti Covid-19 nella Cina continentale ha nel frattempo sottolineato sempre più che il freno a livello globale pandemico è ormai passato. Tutto ciò ha contribuito a far scendere la pressione inflazionistica generale e ha risollevato l’ottimismo rispetto al fatto di aver superato la fase più grave della stretta del costo della vita. Rimane però debole la domanda, con pochi segnali di fattori di crescita seri all’orizzonte. L’economia deve ancora sentire appieno l’impatto dei tassi di interesse maggiori, che sembrano destinati a crescere ancora nei prossimi mesi, presentando potenziali sfide per le prospettive di crescita economica”.