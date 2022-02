IHS Markit PMI Manifatturiero eurozona: a gennaio crescita in aumento, ma il futuro non è roseo

Prospettive future con qualche nuvola all’orizzonte

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “Pare che sino ad ora i manifatturieri dell’eurozona abbiano resistito alle intemperie causate dalla tempesta Omicron meglio della precedente ondata COVID-19, con le aziende che hanno riportato a gennaio il maggiore miglioramento della produzione e dei nuovi ordini in quattro mesi. Anche le previsioni future sono più rosee, con l’ennesimo allentamento dei parecchi ritardi nelle consegne che ha giocato un ruolo fondamentale nell’incoraggiare i produttori manifatturieri a rivedere al rialzo le proprie previsioni per la crescita del prossimo anno al livello più alto da giugno. Il miglioramento, tuttavia, non è affatto ben distribuito nell’eurozona, con un ritorno alla crescita in Germania, nei Paesi Bassi e in Austria in contrasto con l’espansione più lenta in Italia, Spagna e Grecia e la quasi stagnazione della produzione in Francia. In aggiunta, nonostante alcuni ritardi nelle consegne sono diminuiti dal picco dello scorso anno, i tempi medi di consegna rimangono estesi per parecchi beni chiave e per numerosi beni strumentali, ostacolando la produzione e trasformandosi in una maggiore pressione al rialzo sui prezzi. I prezzi medi di fabbrica sono aumentati al secondo tasso più alto in quasi venti anni, fattore questo che indica come l’inflazione rimarrà elevata nei prossimi mesi. Allo stesso tempo, la crescente tensione in Ucraina, la crisi dei prezzi energetici e le previsioni di un inasprimento delle politiche monetarie da parte delle banche centrali a livello globale stanno creando ostacoli aggiuntivi per le prospettive future. Questo scenario suggerisce che, malgrado il possibile miglioramento della crisi sulla fornitura, le condizioni della domanda nei prossimi mesi saranno probabilmente meno solidali con i manifatturieri”.

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di gennaio

- Austria: 61.5 (massimo in 4 mesi);

- Paesi Bassi: 60.1 (massimo in 2 mesi);

- Germania: 59.8 (flash 60.5 e massimo in 5 mesi);