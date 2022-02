IHS Markit PMI Manifatturiero: a gennaio continua la crescita ma rallenta

I nuovi ordini esteri hanno seguito una tendenza simile aumentando ulteriormente ma ad un tasso in forte riduzione da dicembre. Gli altri indicatori hanno mostrato come nell’ultima indagine la catena di distribuzione sia rimasta sotto pressione. I tempi medi di consegna si sono allungati nuovamente e le aziende campione l’hanno attribuito alla carenza di materiale, ai problemi sui trasporti e alle restrizioni anti COVID-19. I ritardi registrati sono stati però i meno diffusi in cinque mesi. I problemi inerenti alla fornitura sono stati inoltre in parte attribuiti all’ulteriore incremento dell’attività di acquisto presso le imprese manifatturiere italiane a gennaio, con alcune aziende campione che hanno accumulato le loro giacenze per proteggersi da eventuali carenze. Malgrado fosse il più lento in quattro mesi, il tasso generale di aumento degli acquisti è stato elevato. Allo stesso tempo, a gennaio è rimasta evidente la pressione sulla capacità delle aziende manifatturiere italiane. Il lavoro inevaso è di nuovo aumentato anche se ad un tasso in rallentamento dal picco di dicembre. Secondo le aziende appartenenti all’indagine, i problemi legati alla fornitura e quelli col personale hanno causato l’ultimo incremento. In risposta alle pressioni sulla capacità, ancora una volta le aziende hanno assunto a gennaio personale aggiuntivo. Il tasso di creazione occupazionale mensile è rimasto invariato ed in generale elevato. Riguardo ai prezzi, il maggiore costo dei materiali, la carenza, le maggiori tariffe per i trasporti e l’innalzamento del costo dell’energia sono stati fattori tutti collegati dalle aziende campione all’ultimo aumento della pressione dei costi. Il tasso di inflazione è rallentato segnando il livello più basso in dieci mesi pur rimanendo rapido. Le imprese manifatturiere hanno di conseguenza aumentato a gennaio i loro prezzi di vendita al tasso record. Per concludere, pur rimanendo generalmente ottimistica, la previsione per l’attività futura di gennaio è risultata la più debole da aprile 2020.