L’incremento occupazionale di gennaio è stato in parte causato dalla maggiore pressione sulla capacità. Il livello del lavoro inevaso presso le imprese manifatturiere italiane, anche se lievemente, è generalmente aumentato per la prima volta in quasi tre anni. La maggiore domanda ha inoltre costretto le imprese ad accelerare a gennaio la loro attività di acquisto ad un tasso che è stato elevato e il più veloce da inizio 2018. La catena di distribuzione è rimasta sotto forte pressione con i tempi medi di consegna in forte allungamento sino a raggiungere il valore più alto da maggio. Secondo le aziende campione, i ritardi sono stati causati dalla carenza di giacenze e dalle restrizioni anti COVID-19. I dati di gennaio hanno però evidenziato un aumento più veloce delle giacenze dei fattori produttivi, mentre quelle dei prodotti finiti sono aumentate per la prima volta dallo scorso maggio. L’ultima indagine ha collegato le maggiori giacenze alle migliori condizioni della domanda e, viste le problematiche sulla catena di distribuzione, agli sforzi per garantire l’efficienza operativa. Per quanto riguarda i prezzi, i costi di acquisto sono aumentati a gennaio al tasso più veloce in quasi quattro anni, e le aziende campione hanno riportato come principali fattori di inflazione la carenza di materiale e i maggiori costi dei trasporti. I prezzi di vendita di conseguenza sono aumentati ulteriormente. Le imprese infatti, qualora possibile, hanno cercato di trasferire i maggiori costi sostenuti ai clienti finali e hanno riportato un tasso di inflazione dei prezzi di vendita che, sebbene marginale, è stato il più veloce da fine 2018. Per concludere, a gennaio le aziende sono rimaste ottimiste sull’attività dei prossimi 12 mesi, attribuendo le previsioni positive alla speranza di una fine rapida delle restrizioni anti COVID-19 e ad una forte ripresa economica.

Secondo Lewis Cooper, Economist di IHS Markit, "ad inizio anno si intensifica la ripresa del settore manifatturiero italiano, con una crescita sostenuta della produzione e una più veloce espansione dei nuovi ordini che hanno spinto l’indice PMI principale al livello maggiore in 34 mesi. Malgrado il settore pare continui ad espandersi nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, a gennaio la pandemia ha continuato ad ostacolare la catena di distribuzione, i tempi medi di consegna infatti si sono allungati al tasso maggiore dallo scorso maggio. La carenza di materiale e i maggiori costi del trasporto hanno inoltre spinto il tasso di inflazione dei prezzi di acquisto al livello massimo in quasi quattro anni, anche se, grazie in parte al forte aumento della domanda, le aziende sono state in grado di alleviare la pressione sui margini aumentando i prezzi medi di vendita. A gennaio, le aziende manifatturiere sono rimaste ottimiste sull’aumento della produzione dell’anno prossimo, e senza ombra di dubbio ad inizio 2021 il settore manifatturiero è rimasto in buona forma, riprendendosi sempre più nonostante le restrizioni da ‘zona rossa’ in alcune parti della nazione”.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 01 Feb 2021 10:02