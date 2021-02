Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “ad inizio del 2021 continua la forte espansione della produzione manifatturiera dell’eurozona, anche se la crescita si è indebolita indicando il valore più basso dall’inizio della ripresa per via delle nuove restrizioni e delle carenze di fornitura che hanno messo a dura prova i produttori della regione. Peggiorano i ritardi sulla catena di distribuzione ad un livello superato solo una volta (durante le chiusure globali di inizio 2020) in più di venti anni di storia dell’indagine. Allo stato attuale, il settore manifatturiero sta fornendo un valido supporto all’economia in quanto quello dei servizi è colpito maggiormente dalle restrizioni anti Covid-19, supporto che però sta pian piano svanendo. I produttori di beni di consumo in particolare stanno avendo più difficoltà. Se le prospettive future sono più rosee, visto l’ottimismo del manifatturiero che raggiungendo a gennaio il valore record in tre anni ha fatto iniziare l’anno con una rassicurante nota di ottimismo, qualsiasi potenziale ritardo nella distribuzione del vaccino aggiungerà ulteriori incertezze alle previsioni. La carenza di approvvigionamento ha però dato potere decisionale nel fissare i prezzi ai fornitori, spingendo di conseguenza il prezzo delle materie prime rapidamente al rialzo. L’aumento del prezzo di trasporto aggiunge ulteriori pressioni ai costi. Tali pressioni dovrebbero rallentare, una volta che la capacità di approvvigionamento tornerà in carreggiata, anche se rimangono alcune incertezze sull’entità di domanda repressa e su quanto intensa sia la vischiosità di tali aumenti dei prezzi”.

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di gennaio

- Paesi Bassi: 58.8 (massimo in 28 mesi);

- Germania: 57.1 (flash 57.0 e minimo in 4 mesi);

- Italia: 55.1 (massimo in 34 mesi);

- Austria: 54.2 (massimo in 26 mesi);

- Irlanda: 51.8 (minimo in 3 mesi);

- Francia: 51.6 (flash 51.5 e massimo in 6 mesi);

- Grecia: 50.0 (massimo in 4 mesi);