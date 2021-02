Valorizzare i dati, proteggerne la qualità e l’integrità e poterne disporre in modo immediato, rapido e integrato a prescindere dalla provenienza è un’esigenza chiave, che consente di trasformarli in informazioni di valore per le decisioni aziendali, anche grazie all’applicazione Oracle di Business Intelligence.

Oracle Autonomous Data Warehouse - una delle versioni di Autonomous Database - è stato lo strumento ideale, abilitato dalle più evolute tecnologie di machine learning, per sfruttare l’elasticità e le economie di scala consentite dalla gestione in cloud dei dati, contenendo la complessità e aumentando la sicurezza. Si tratta infatti di un database autonomo, che si auto-gestisce, si auto-protegge e si auto-ripara - senza nessun downtime - consentendo al personale IT di dedicare più tempo alle attività a valore aggiunto, che rispondono alle esigenze del business, senza esporsi a rischi di sicurezza provenienti da vulnerabilità note. Il tutto ottimizzando i costi, come tipico dell’approccio cloud.

Tramite Oracle Autonomous DataWarehouse l’enorme quantitativo di dati provenienti da una varietà di fonti eterogenee oggi è accolto e gestito, per essere incanalato in processi di analisi e Business Intelligence, che permettono di ricavare indicazioni di trend, nuove correlazioni, dati sulle preferenze dei clienti e molto altro ancora.

Il nuovo paradigma tecnologico dell’Autonomous Database consente di ridurre in modo significativo i tempi di accesso al Data Warehouse aziendale, disponibile nel cloud Oracle. Un altro importante vantaggio per Guzzini è stata la disponibilità di uno strumento di presentazione dei dati e di analytics di tipo “self service”, fruibile in modo semplice dagli utenti a tutti i livelli della gerarchia aziendale, nel rispetto naturalmente delle relative prerogative: si tratta della piattaforma low-code APEX di Oracle, eseguita nell’ambito del database Oracle, che consente di creare in modo più immediato e veloce dashboard e analisi interattive integrate.

Scritto da Gigi Beltrame il 01 Feb 2021 10:43