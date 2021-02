Non usare mai più di 7-8 keyword, perché corri il rischio di essere considerato come SPAM.

Molti esperti ritengono che Google dia più peso alle prime 200 parole nei tuoi contenuti. Il motivo è perché di solito le prime 100-200 parole di un articolo sono dove uno scrittore di contenuti imposta l'introduzione di ciò che verrà discusso. Poiché la maggior parte dei lettori continua in un articolo solo se l'introduzione è buona, è ovvio che potrebbe essere anche un fattore di classificazione.

Come utilizzare le parole chiave in un introduzione di un articolo

Sapendo che Google esamina attentamente le prime 200 parole di un post del blog, è molto importante assicurarsi di inserire la parola chiave principale all'interno della prima frase o paragrafo, se possibile, senza sacrificare la qualità del contenuto. Allo stesso modo, dovresti provare a utilizzare almeno una parola chiave secondaria anche nelle prime 200 parole (sebbene non nella prima frase).

Tieni presente che Google sta cercando di ottenere un quadro generale di cosa tratta l'articolo. Devi stare attento a portare Google alle parole chiave su cui vuoi che si concentri e non confonderlo quando ottimizzi il contenuto per le parole chiave. Ciò significa che la tua parola chiave principale dovrebbe risiedere in tutti i luoghi più importanti, successivamente le parole chiave secondarie e successivamente qualsiasi altra parola chiave aggiuntiva. Pensala come una piramide di utilizzo, con le parole chiave principali in alto.

Il focus dell'articolo (e dell'introduzione) sarebbe la parte superiore del principale, riempito da parole chiave secondarie e infine aggiuntive per creare un'intera struttura e strategia di parole chiave per quel pezzo.

Quante parole chiave bisogna inserire negli articoli?

Questa è una grande domanda che viene spesso discussa e discussa tra i SEO. La vera risposta è che dipende completamente dai tipi di parole chiave che hai e dalla lunghezza dei tuoi contenuti.

La regola generale, tuttavia, è che dovresti provare a includere la tua parola chiave principale circa una volta ogni 100-150 parole . Quindi, se stai scrivendo un articolo di 1000 parole, sarebbe appropriato inserire la parola chiave principale circa 7-10 volte. Inoltre, tieni presente che desideri distribuire equamente queste istanze della parola chiave in tutto l'articolo. Non vuoi che tutte e 7 le istanze della tua parola chiave principale siano nella stessa sezione di 200 parole o perdi il flusso di un tema di parole chiave coerente.

Le parole chiave secondarie e aggiuntive, tuttavia, non dovrebbero essere nell'articolo più della tua parola chiave principale. Qualunque sia la tua linea di base per l'utilizzo della tua parola chiave principale nei tuoi contenuti, diminuisci di circa il 25% per le parole chiave secondarie e di un altro 25% per le parole chiave aggiuntive per il SEO. Quindi puoi mantenere una struttura di parole chiave sana che i crawler di Google dovrebbero essere facilmente in grado di seguire.

Usa le parole chiave nelle ultime 200 parole

Analogamente a quanto l'introduzione di un articolo sia importante per il posizionamento delle parole chiave perché definisce la struttura del contenuto, si potrebbe sostenere che la conclusione (o le ultime 200 parole) è altrettanto importante, se non di più. Per questo motivo, prova a includere di nuovo la parola chiave principale vicino all'ultimo o al penultimo paragrafo e, se possibile, includi una parola chiave secondaria.

Per i post del blog, di solito è buona norma includere un invito all'azione (o CTA) nell'ultimo paragrafo, quindi se riesci a inserire la parola chiave principale, fantastico! In caso contrario, inseriscilo nel penultimo paragrafo come abbiamo detto sopra.

Tutto il SEO che ti serve conoscere in breve

A - Concentrati su 3-8 parole chiave totali per articolo (principale, secondaria e aggiuntiva).

B - Aggiungi parole chiave a Meta Descrizioni, Tag Meta Titolo e URL di pagina.

C - Usa parole chiave nel titolo , nelle intestazioni, nei tag Alt-Image.

D - Inserisci le parole chiave nel primo e nell'ultimo paragrafo e in modo uniforme.

E - Se non funziona naturalmente, non usarlo. Le parole chiave dovrebbero essere pertinenti e altamente applicabili ai tuoi contenuti, se la parola è strana o non si adatta, usa la versione corretta che abbia senso o buttala fuori.

F- Sebbene le parole chiave siano ottime, il contenuto è la cosa più importante su cui dovresti concentrarti . I contenuti pieni di parole chiave non aiutano nessuno e Google non classificherà i tuoi contenuti a meno che non aiuti qualcuno.

Le posizioni migliori per le keyword

1. Il titolo del tuo post sul blog 2. I titoli e i sottotitoli del tuo post sul blog (tag h1, h2 e h3) 3. Il primo paragrafo del tuo post sul blog 4. L'ultimo paragrafo del tuo post sul blog 5. Le meta descrizioni del tuo post sul blog 6. Le descrizioni delle immagini all'interno del tuo post sul blog 7. L'URL del tuo post sul blog e così via

Scritto da Gigi Beltrame il 01 Feb 2021 15:04