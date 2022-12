S&P Global PMI Manifatturiero: a novembre nuovo calo della produzione causato dalla mancanza di nuovi ordini

Mancano nuovi ordini

Il campione d'indagine ha collegato il crollo alle povere condizioni della domanda anche se alcune aziende hanno riportato come la carenza di qualche materiale abbia ostacolato gli sforzi produttivi. Indicando la settima contrazione mensile consecutiva dei nuovi ordini, gli ultimi dati hanno mostrato una sostenuta contrazione della domanda da parte dei clienti. Secondo il campione d'indagine, la debole domanda è stata la conseguenza della combinazione della maggiore incertezza tra i clienti e i prezzi più alti. Malgrado fosse la più debole da maggio, l'ultima contrazione dei nuovi ordini è stata ancora elevata. Anche le esportazioni a novembre hanno riportato un forte calo.

Nonostante la forte diminuzione, i produttori dei beni manifatturieri hanno continuato ad assumere personale aggiuntivo. Il tasso di creazione occupazionale è stato il più veloce in quattro mesi. Di conseguenza, il livello degli ordini ricevuti ma non ancora completati presso le imprese manifatturiere italiane è diminuito per la sesta volta in altrettanti mesi. Secondo le aziende campione, i minori requisiti della produzione hanno favorito il trasferimento delle risorse al completamento degli ordini inevasi. Il tasso esaurimento del lavoro inevaso è stato elevato ma il più lento da agosto. Allo stesso tempo, a causa della debole domanda e della contrazione della produzione, diminuisce ancora una volta a novembre l'attività di acquisto e ad un livello notevole. La minore domanda di beni ha ridotto parte della pressione sulla catena di distribuzione, con le consegne che si sono allungate al livello minimo da settembre 2020.

Detto ciò, i tempi medi di consegna continuano ad allungarsi per la carenza di materiale e problemi legati ai trasporti.

A novembre si stabilizzano le giacenze, infatti i livelli di magazzino delle materie prime e dei semilavorati e quelli dei prodotti finiti hanno riportato valori mensili invariati. C'è inoltre da dire che il valore di novembre pone fine al periodo di crescita delle giacenze dei prodotti finiti durato cinque mesi. Passando ai prezzi, i costi sostenuti dalle aziende sono aumentati ancora una volta a novembre. Secondo le aziende campione, i prezzi energetici e delle materie prime sono stati i fattori che principalmente hanno spinto l'inflazione al rialzo. Il tasso di crescita, dopo aver rallentato notevolmente nel corso del mese, ha indicato il valore più debole da ottobre 2020, rimanendo però ancora elevato. In risposta a ciò, i produttori manifatturieri hanno ancora una volta aumentato a novembre i loro prezzi di vendita e malgrado in contrazione da ottobre, il tasso di inflazione è rimasto elevato se paragonato agli standard storici. Per concludere, è aumentato lievemente a novembre l'ottimismo delle aziende, registrando il valore maggiore in tre mesi, e secondo i dati raccolti la causa principale è la speranza di una ripresa della domanda.