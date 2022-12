S&P Global PMI Manifatturiero Eurozona: a novembre continua la contrazione

Mancano nuovi ordini

Secondo le aziende monitorate, la contrazione dei nuovi ordini ricevuti è stata la causa principale della minore produzione. Anche se ancora elevato, il tasso di declino è risultato più debole rispetto a quello record in 29 mesi di ottobre. A metà del quarto trimestre una tendenza simile è stata osservata per i nuovi ordini, con il crollo della domanda di beni dell’eurozona in diminuzione. Detto questo, il rispettivo indice è stato ben al di sotto della soglia critica di non cambiamento di 50.0 ed è stato significativo di una forte contrazione mensile. Le aziende campione hanno notato una certa esitazione tra i loro clienti nel piazzare nuovi ordini a causa dell’incertezza economica, del sufficiente livello di giacenze e dei prezzi di vendita elevati. I nuovi ordini sono diminuiti ad un tasso di gran lunga più veloce di quello della produzione, liberando quindi risorse produttive utilizzate invece per smaltire gli ordini in fase di lavorazione. Ciò è stato evidente a novembre con un calo, che in generale è stato elevato, del livello degli ordini in fase di lavorazione. Tuttavia, i manifatturieri dell’eurozona hanno osservato un incremento dell’invenduto ad un tasso leggermente più veloce, e pare che alcuni clienti abbiano posticipato i loro ordini. I manifatturieri della zona euro, per far fronte alla riduzione delle esigenze produttive, hanno diminuito la loro attività di acquisto al tasso maggiore in due anni e mezzo. Ciò però non ha impedito un accumulo delle giacenze degli acquisti che a novembre è aumentato per il quattordicesimo mese consecutivo. In alcuni casi, i magazzini sono risultati in rialzo a causa dei ritardi delle consegne dei beni precedentemente acquistati. Conseguentemente al crollo della domanda di beni, diminuisce a novembre la pressione sui fornitori.

A causa della maggiore disponibilità di materiali, i ritardi nelle consegne dei fornitori sono stati i minori da agosto 2020. A novembre, i minori problemi sulla catena di distribuzione hanno contribuito ad alleviare la pressione sui costi delle aziende manifatturiere. Il tasso di inflazione dei prezzi di acquisto è rallentato notevolmente sino a raggiungere il livello più debole in quasi due anni. Detto ciò, le spese operative sono rimaste ancore elevate, con le imprese manifatturiere alle prese con alti costi energetici. L’inflazione dei costi più contenuta ha alimentato i prezzi di vendita, con i manifatturieri della zona euro che hanno assunto un approccio meno aggressivo nel fissare i loro prezzi. Il tasso generale di inflazione dei prezzi, sebbene elevato, è stato il più debole da marzo 2021.