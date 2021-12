IHS Markit PMI Manifatturiero Italia: a novembre nuovo record storico

Le espansioni più forti della produzione e dei nuovi ordini hanno contribuito maggiormente all'aumento dell'indice principale. La produzione manifatturiera è aumenta per il diciottesimo mese consecutivo e al tasso maggiore da giugno, e le aziende campione l'hanno attribuito alle più forti condizioni della domanda. Contemporaneamente il livello degli ordini è di nuovo aumentato, estendendo l’attuale sequenza di incrementi iniziata lo scorso dicembre. Il tasso di crescita ha toccato il massimo in sei mesi ed è risultato generalmente rapido, sostenuto in parte da un ulteriore forte incremento della domanda di prodotti italiani dall’estero.

Le aziende manifatturiere hanno di conseguenza continuato ad espandere a novembre i loro livelli del personale. Il tasso di creazione occupazionale è stato in generale elevato, il secondo più veloce mai registrato, dietro solo a quello di maggio. Le esigenze superiori della produzione si sono manifestate a novembre nelle maggiori pressioni sulla capacità. Il livello del lavoro inevaso ancora una volta è aumentato e ad un tasso invariato rispetto a quello record d'indagine di ottobre. I dati di novembre hanno segnalato forti interruzioni sulla catena di distribuzione, ancora una volta infatti i tempi medi di consegna si sono allungati significativamente a causa della carenza di materiale e dei problemi logistici. Il carico dei costi, di conseguenza, è aumentato ulteriormente, con le aziende campione che hanno collegato l'ultima espansione all'impennata dei costi dei materiali e di quelli energetici. Il tasso di crescita, inoltre, è stato il più rapido da luglio e il terzo maggiore nella storia dell'indagine. In risposta a ciò, nel tentativo di mantenere i loro margini di profitto, i produttori manifatturieri ancora una volta hanno incrementato i loro prezzi di vendita. Il tasso di inflazione dei prezzi di vendita è stato il più veloce mai registrato e in generale piuttosto rapido.

A novembre, le imprese campione hanno continuato ad incrementare la loro attività di acquisto. I dati raccolti hanno attribuito l'ultima espansione alle maggiori esigenze della produzione. Il tasso di incremento è stato il più veloce da giugno e tra quelli maggiori dell'indagine. Anche le giacenze degli acquisti sono in aumento, le aziende campione hanno menzionato di averle incrementate a causa delle vendite maggiori e ai problemi con la fornitura. La crescita riportata però è stata marginale, mentre le giacenze dei prodotti finiti sono diminuite drasticamente. Per concludere, a novembre le aziende manifatturiere italiane hanno riportato delle previsioni leggermente più positive in riguardo all'attività del prossimo anno. L'ottimismo è stato attribuito alla forte domanda e alla speranza di una ripresa sostenuta.