IHS Markit PMI Manifatturiero Eurozona: a novembre si stabilizza la crescita

Italia molto bene

Senza ombra di dubbio l’Italia ha dominato la scena, con crescite in accelerazione al record storico, che hanno superato il picco raggiunto a maggio e tutti i miglioramenti osservati nelle altre nazioni. Allo stesso tempo la Grecia, malgrado un leggero rallentamento, ha registrato una delle sue crescite più veloci. Nelle altre nazioni la situazione tende a rallentare rispetto a quanto osservato nei mesi precedenti.

Secondo gli ultimi dati dell’indagine, a novembre la produzione manifatturiera nell’eurozona è cresciuta solidamente. Il tasso di espansione è aumentato da ottobre anche se appare essere il secondo più debole dell’attuale sequenza di crescita di 17 mesi.

A novembre i manifatturieri hanno osservato una tendenza simile anche per i nuovi ordini, con un tasso di crescita che, malgrado più veloce, ha continuato a mostrarsi indebolito rispetto a quelli osservati precedentemente durante l’anno. L’indagine suggerisce che il miglioramento più pacato della domanda indica una normalizzazione dall’eccezionale crescita precedente, anche se altri dati attribuiscono il più debole afflusso di ordini ai problemi relativi alla fornitura e, in alcuni casi, all’aumento dei prezzi. Detto ciò, i nuovi ordini hanno continuato ad aumentare ad un tasso che si è posizionato confortevolmente al di sopra della media di lungo termine. Tale espansione ha contribuito all’ennesimo aumento del livello del lavoro inevaso presso i manifatturieri dell’eurozona di novembre e al forte stimolo nel numero di personale.

Si allungano i tempi medi di consegna

Allo stesso tempo, così come successo nelle precedenti indagini, gli ultimi dati hanno mostrato pressioni ancora elevate presso i fornitori. I tempi medi di consegna ancora una volta si sono allungati ad un livello elevato, il che riflette svariati fattori, incluso la carenza di materiale, la scarsa disponibilità di trasporto e problemi del personale presso i fornitori. Nonostante ciò, a novembre sia le giacenze degli acquisti che quelle di materiale sono aumentate a tassi maggiori. In particolare, quelle delle materie prime e dei semilavorati sono incrementate al tasso più veloce da quando è iniziata la raccolta dati nel giugno del 1997. L’espansione record delle giacenze si è verificata per via della nuova espansione mensile consecutiva dei costi, la terza maggiore della storia dell’indagine. Per alleviare la pressione sui margini, i prezzi di vendita sono stati aumentati al livello più alto dall’inizio della serie nel novembre 2002.