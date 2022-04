S&P Global PMI Manifatturiero eurozona: a marzo inflazione e guerra portano al minimo in 14 mesi

Ottimismo delle aziende in calo

In linea con la tendenza osservata da luglio 2020, continua a crescere a marzo la produzione dei manifatturieri dell'eurozona. Il tasso di crescita, tuttavia, è stato il più lento osservato durante l'attuale sequenza di espansione, con le aziende che hanno fatto fatica a recuperare materie prime e altri componenti necessari per la produzione. Altri fattori riportati che hanno rallentato la crescita sono stati anche le assenze del personale a causa del COVID‐19, l'invasione della Russia in Ucraina e la lentezza nell'industria automobilistica. I nuovi ordini hanno riportato una forte crescita a fine del primo trimestre, anche se con una notevole perdita di vigore per le crescenti tensioni geopolitiche che hanno fatto aumentare l'esitazione tra i clienti. La domanda estera è diminuita a marzo per la prima volta da giugno 2020, rispecchiando la riduzione dei nuovi ordini ricevuti dai clienti esteri. Secondo i dati raccolti, il commercio intra‐europeo è stato particolarmente colpito dalla guerra in Ucraina. Gli ultimi dati hanno inoltre mostrato a marzo una significativa riduzione dell'ottimismo delle aziende.

In calo l'Indice della Produzione Futura

Malgrado abbiano riportato previsioni future mediamente positive, l'Indice della Produzione Futura è diminuito col margine maggiore dall'inizio della pandemia poco più di due anni fa, ed è stato il più debole da maggio 2020. A fine del primo trimestre continuano ad allungarsi i tempi medi di consegna dei fornitori ad un tasso elevato. Di fatto, da dicembre la prestazione dei fornitori ha indicato il peggioramento maggiore, ponendo fine al periodo di quattro mesi di alleggerimento della pressione sulla catena di distribuzione. Secondo le aziende campione, l'aumento dei casi COVID‐19 in Cina e la guerra in Ucraina hanno peggiorato i problemi preesistenti con la fornitura. A marzo di conseguenza si intensifica la pressione sui costi, con le strozzature sulla catena di fornitura aggravati dall'aumento del prezzo dei beni, del carburante e dell'energia. Il tasso generale di incremento dei costi di acquisto è accelerato ed è stato tra i più veloci osservati nella storia dell'indagine. Per proteggere i margini, le aziende manifatturiere dell'eurozona hanno innalzato i loro prezzi di vendita ad un tasso record. Allo stesso tempo, a marzo, è aumentata al tasso più lento in 14 mesi l’attività di acquisto, anche se l'espansione è stata sufficientemente elevata da supportare l’attività di accumulo delle giacenze. Gli ultimi dati dell'indagine hanno infatti segnalato un nuovo, ma più lento, aumento delle giacenze delle materie prime e dei semilavorati. Per concludere, i livelli del personale del manifatturiero sono aumentati a marzo ancora una volta. Il tasso di creazione occupazionale è stato maggiore della media storica, ma il più debole da febbraio 2021. Malgrado la continua assunzione di personale, rimane evidente la pressione sulla capacità, con il livello del lavoro inevaso in aumento per il dodicesimo mese consecutivo. Le aziende campione hanno comunemente collegato l'aumento degli ordini in fase di lavorazione alla carenza di materiale.