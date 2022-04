S&P Global PMI Manifatturiero: a marzo crescita della produzione in calo per la carenza di materiale

Aziende ottimiste per i prossimi 12 mesi

Secondo Lewis Cooper, Economist di S&P Global, “Le imprese manifatturiere italiane hanno fatto i conti a marzo con gli attuali problemi della catena di distribuzione e della carenza di materiali che hanno ostacolato l’ultima crescita della produzione, il cui relativo tasso di crescita è stato il più debole da dicembre 2020. Secondo le imprese campione, l’espansione è stata ostacolata dai problemi nel reperire materiale. In aggiunta, a marzo, la guerra in Ucraina pare abbia ridotto la domanda; il tasso di espansione dei nuovi ordini, infatti, è rallentato al livello minimo in 15 mesi. Laddove le aziende hanno notato una ripresa, questa è stata in parte attribuita al recupero del livello del lavoro inevaso.

La crisi di approvvigionamento di marzo si è inoltre manifestata in una pressione più intensa dell’inflazione. I prezzi di acquisto sono aumentati al tasso più veloce in tre mesi a causa dell’aumento del costo dei materiali, del trasporto, delle utenze energetiche, dei problemi sulla fornitura e della guerra in Ucraina. Di conseguenza le aziende hanno aumentato i prezzi di vendita toccando un valore record per la seconda volta nella storia dell’indagine. Nel complesso, i dati di marzo hanno indicato che le aziende manifatturiere italiane hanno sentito il peso della carenza dei beni e del conflitto in Ucraina, che assieme hanno influenzato notevolmente la prestazione del settore. Le aziende sono rimaste ottimiste in merito alla produzione dei prossimi 12 mesi, anche se la pressione inflazionistica e le incertezze geopolitiche hanno ostacolato pesantemente le previsioni, che a marzo si sono ridotte al livello minimo in due anni".