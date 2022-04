Come intercettare nuovi clienti post pandemia

Per fare questo si può sfruttare la SEO, ovvero tutte quelle strategie che ci aiutano a raggiungere la vetta della prima pagina di Google, in modo da farci notare da più utenti possibili. Tramite un posizionamento organico avremo la possibilità di raggiungere tantissime persone che ancora non conoscono la nostra attività, ma non solo:

- possiamo creare e ottimizzare una scheda di Google My Business se ancora non l’abbiamo (così da mostrarci come azienda locale su una determinata zona);

- migliorare i testi del nostro sito con un lavoro di copywriting indirizzato alla SEO;

- implementare una strategia di link building efficace;

- correggere errori del sito attraverso un lavoro di SEO Audit, rendendolo più veloce e pulito anche a livello di codice.

Tutte queste tecniche possono aiutarci ad aumentare il traffico nel sito a lungo termine: il lavoro SEO infatti si costruisce un po’ per volta e va mantenuto nel tempo per poter avere dei risultati continuativi.

Cosa valutare prima di iniziare un business online

Prima di implementare una strategia SEO dobbiamo assicurarci che la nostra immagine nel web sia ben definita e che il sito sia chiaro e accattivante anche dal punto di vista grafico. Internet è una vetrina che può mettere in risalto i nostri pregi, ma se utilizziamo i suoi servizi nel modo sbagliato rischiamo di danneggiare la nostra immagine al posto di migliorarla. Una buona strategia di marketing inizia sempre da un’analisi dettagliata del mercato in cui ci vogliamo posizionare e dallo studio del target. Bisogna individuare i competitor e capire quali sono gli elementi che differenziano la nostra attività dalle altre. Questo è uno dei servizi che l’agenzia SEO fornisce ai business.

Oltre a vendere dei prodotti o dei servizi, dobbiamo creare una proposta di valore: gli utenti devono scegliere di acquistare da noi per dei motivi precisi (es. il packaging curato, l’importanza verso la sostenibilità, il prezzo vantaggioso). Solo dopo avere chiarito tutte queste cose possiamo capire quale comunicazione vogliamo adottare, a che pubblico dobbiamo rivolgerci e proprio grazie a queste informazioni possiamo iniziare a realizzare contenuti personalizzati. Ovviamente bisogna considerare qual è il budget a disposizione e la quantità di risorse che servono, ma con l’aiuto di un’agenzia SEO sarà più facile farsi notare nel web e raggiungere nuovi clienti.