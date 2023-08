HCOB PMI Manifatturiero eurozona: a luglio calo dei costi e crollo della domanda

Grandi economie in crisi

A livello nazionale, una debolezza particolarmente elevata è stata osservata in Germania e in Austria, con i PMI principali che hanno raggiunto i livelli minimi rispettivamente da maggio e da aprile 2020. La seconda e la terza economia dell’eurozona più grandi, Francia e Italia, hanno inoltre riportato un forte deterioramento da giugno. Il settore manifatturiero greco ha però continuato ad andare contro tendenza, registrando una forte espansione che è stata la più veloce in oltre un anno. I dati dell’indagine hanno evidenziato una considerevole contrazione della produzione manifatturiera dell’eurozona.

Analizzando i tre sottosettori, malgrado la debolezza sia stata generale, un calo significativo della produzione arriva dal settore dei beni intermedi. Le condizioni della domanda sono state notevolmente deboli durante l’ultima indagine, anche se sono stati i produttori dei beni capital ad aver registrato il peggioramento più veloce dei nuovi ordini, seguito dai produttori dei beni intermedi. Ad inizio del terzo trimestre, i manifatturieri dell’eurozona hanno registrato un forte calo dei nuovi ordini ricevuti dall’estero, incluso il commercio intra eurozona. La domanda per i beni manifatturieri della zona euro, infatti, escludendo i mesi affetti dalle restrizioni pandemiche, è crollata al tasso più veloce da aprile 2009. In risposta alle minori pressioni sulla domanda, le fabbriche dell’eurozona hanno tagliato a luglio l’attività degli acquisti. Anche la riduzione della produzione così come i forti sforzi di riduzione degli inventari sono state le ragioni citate per tale riduzione. In generale, il calo degli acquisti dei beni è stato il più veloce da maggio 2020 e di conseguenza le giacenze elle materie prime e dei semilavorati presso le aziende a luglio si sono ridotte al tasso più veloce in appena più di dieci anni e mezzo. Le giacenze dei prodotti finiti sono calate marginalmente e per il terzo mese consecutivo. A causa del rapido peggioramento delle condizioni della domanda e per sostenere, qualora possibile, i volumi della produzione, le imprese manifatturiere dell’eurozona hanno concentrato le loro energie sul loro lavoro inevaso. Di conseguenza, gli ordini in fase di lavorazione sono diminuiti notevolmente a luglio e, escludendo i mesi affetti dalle restrizioni pandemiche da Covid-19, al tasso maggiore da aprile 2009.I livelli occupazionali manifatturieri di luglio, anche se marginalmente, sono diminuiti per il secondo mese consecutivo.