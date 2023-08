HCOB PMI Manifatturiero: a luglio produzione e nuovi ordini registrano un forte calo

Peggiorano produzione e nuovi ordini

Ancora una volta sia la produzione che i nuovi ordini sono peggiorati, con l’indagine che ha riportato che le condizioni del mercato sono caratterizzati da incertezza, i clienti che hanno preferito l’utilizzo delle giacenze esistenti e la domanda generale che è rimasta debole. Sia le vendite nazionali sia quelle estere sono rimaste in calo, con quest’ultime che ancora una volta sono diminuite notevolmente. Il calo del volume dei nuovi ordini ha aiutato a comprendere come mai la produzione è diminuita per il quarto mese consecutivo, e al tasso maggiore da aprile 2020, quando i livelli si erano interrotti in risposta alla pandemia da Covid-19. La debole domanda e l’incertezza dell’ambiente economico hanno fatto sì che le aziende abbiano ancora una volta ridotto la loro attività di acquisto ad un ritmo storicamente elevato. È stata inoltre evidente la preferenza di utilizzare, qualora possibile, le giacenze esistenti per soddisfare la produzione, causando un leggero calo delle giacenze delle materie prime e dei semilavorati. Questi sviluppi hanno continuato a assicurare uno standard medio delle prestazioni dei fornitori e una maggiore disponibilità generale di componenti, ma hanno inoltre favorito una correzione in senso lato dei prezzi di acquisto. Gli ultimi dati hanno mostrato che i costi dei fattori produttivi sono scesi al massimo mai registrato dall'indagine dall'aprile 2009.

Calano i prezzi di vendita

Allo stesso tempo, la forte competizione di mercato e la volontà di trasferire la riduzione dei costi ai clienti ha causato il maggiore calo dei prezzi di vendita in oltre 14 anni. Conseguentemente alla migliore disponibilità di componenti e alla debole tendenza dei nuovi ordini, il livello del lavoro inevaso ancora una volta è in forte contrazione. Un’espansione dei livelli occupazionali ha inoltre assicurato alle imprese di tenere sotto controllo il loro carico di lavoro. L’attuale periodo di crescita occupazionale si è adesso allungato a quasi tre anni, anche se l’ultimo aumento è stato marginale. Laddove le aziende hanno riportato un aumento dei livelli del personale, alcune hanno menzionato la copertura delle posizioni vuote da tanto tempo. Altre aziende però, considerate le difficili condizioni di mercato, si sono mostrate riluttanti nel rimpiazzare il personale dimissionario. Per concludere, le aziende manifatturiere italiane sono rimaste ottimiste sull’attività futura all’inizio del terzo trimestre del 2023. La fiducia è stata collegata alle previsioni di ripresa della domanda di mercato, agli investimenti per nuovi prodotti e al loro lancio nei prossimi 12 mesi.