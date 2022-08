S&P Global PMI Settore Manifatturiero Italia: a luglio ancora un netto declino della produzione

Inflazione in diminuzione

A luglio le imprese manifatturiere italiane hanno continuato ad assumere personale. Tuttavia, il tasso di creazione di posti di lavoro è stato il più lento degli ultimi 20 mesi e solo modesto, in parte rispecchiando il calo sostenuto e più rapido del lavoro inevaso. In altri ambiti, a luglio i produttori hanno ridotto gli acquisti di fattori produttivi per il secondo mese consecutivo. Gli intervistati hanno attribuito la riduzione dell'attività di acquisto al calo delle esigenze di produzione. Il tasso di calo è stato elevato. L'indebolimento degli acquisti dei fattori produttivi pare abbia parzialmente alleviato i problemi di approvvigionamento nel mese di luglio, registrando il minore allungamento dei tempi medi di consegna da novembre 2020. Per quanto riguarda le giacenze, le scorte di acquisti sono aumentate solo in minima parte, attribuendone il rialzo agli sforzi di accumulo nei mesi precedenti e alla carenza di risorse che frena la produzione. Le scorte di prodotti finiti sono invece aumentate moderatamente, in seguito a una domanda debole che ha lasciato i prodotti invenduti nei magazzini. Qualche notizia positiva è arrivata sulle pressioni inflazionistiche, che a luglio si sono ulteriormente attenuate. I costi sostenuti dalle imprese italiane sono aumentati ad un ritmo più debole da dicembre 2020, ma nel complesso ancora sostenuto. I costi dei carburanti, dell'energia, dei materiali e dei trasporti sono stati tutti citati nelle evidenze aneddotiche come cause di inflazione nel mese di luglio. I prezzi medi di vendita hanno comunque continuato ad aumentare in risposta ai maggiori costi, in quanto le aziende hanno cercato di trasferire gli aumenti ai clienti. Anche se storicamente elevato, il tasso di inflazione dei prezzi è stato il più basso da marzo 2021.

La contrazione più rapida dei nuovi ordini da aprile 2020

Secondo Lewis Cooper, Senior Economist di S&P Market Intelligence, "A luglio, il settore manifatturiero italiano ha affrontato nuove sfide, con un peggioramento della salute del settore per la prima volta da giugno 2020, a causa di un nuovo calo della produzione industriale e del più forte crollo dei nuovi ordini dall'apice delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 nell'aprile 2020. La performance più debole ha anche spinto le aziende a ridurre gli acquisti, il che ha contribuito a mitigare leggermente i problemi di approvvigionamento ma, tra le segnalazioni di vendite deboli, le scorte di prodotti finiti sono aumentate notevolmente. Il principale elemento positivo dei dati di luglio è stato l'allentamento delle pressioni inflazionistiche, anche se i tassi di inflazione dei costi e dei prezzi di vendita sono rimasti elevati rispetto agli standard storici. Il difficile contesto imprenditoriale, unito alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina e alle prospettive economiche a breve termine, si è rispecchiato nel livello notevolmente basso di fiducia tra i produttori italiani di beni, con un sentimento tra i più deboli mai registrati".