Cosa significa Metaverso e perché oggi tutti parlano di metaverso



Matthew Ball è stato il primo a utilizzare il termine metaverso legandolo alle aziende hi-tech, ma sono stati Mark Zuckerberg e Satya Nadella a portarlo tra le parole più di moda di questo 2021.

In sostanza, il metaverso è un modo di dire che anche digitalmente le cose accadranno "dal vivo", esattamente come nella vita reale. In pratica, non si potrà mettere in pausa o riavvolgere nulla.

Il metaverso sarà un'economia pienamente funzionante, quindi si può comprare, vendere e investire in cose esattamente come si farebbe nel mondo fisico.

Il Metaverso avrà un'interoperabilità senza precedenti, il che significa che si potrà portare la copia di se virtuale e le risorse (ad esempio, una skin di Fortnite ) in ogni esperienza digitale, senza problemi di compatibilità.

Il termine "metaverso" è apparso per la prima volta nel romanzo di fantascienza di Neal Stephenson Snow Crash, scritto nel 1992, ed è stato sviluppato da altri pensatori di fantascienza come Ernest Cline, che ha descritto una versione del metaverso nel suo libro Ready Player One, utilizzato anche nel film omonimo.

Il filosofare del metaverso è cresciuto durante la pandemia, quando le persone hanno iniziato a frequentare videogiochi come Fortnite , Roblox e Animal Crossing.