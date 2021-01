Italia: le correlazioni virtuose tra debito e crescita

Nel contesto attuale di disinflazione, è probabile che la politica di tassi negativi e di QE non subisca un cambio repentino. Anche con un profilo di inflazione di solo 1% annuo e di una crescita potenziale anemica (diciamo 0,5%), il rapporto debito/PIL sarebbe stabile in un contesto di graduale riduzione degli interessi sul debito, che nel 2020 ammontano al 3,6% del PIL. Spingiamoci oltre nel magico mondo del QE: immaginiamo un profilo di interessi sul debito di 0% per i prossimi 10 anni. L'effetto sul rapporto/debito PIL sarebbe una enorme riduzione di 30 punti percentuali! Un risultato simile non si raggiungerebbe nemmeno dopo 10 anni di crescita nominale al 4% (per esempio, crescita reale e inflazione stabilmente al 2%).

Ecco quindi l'opportunità per la politica. La BCE garantisce le condizioni di stabilità del debito pubblico, una sorta di finestra nella quale pressoché ogni progetto di investimento pubblico può essere finanziato a costo zero o quasi. Possiamo obiettare che questa strategia potrebbe comportare più costi che benefici, in particolare nel caso di un approccio di breve termine agli investimenti pubblici. Di sicuro non è una strategia perseguibile nel lungo periodo, a meno di non volere ridurre il mercato del debito pubblico a uno strumento squisitamente domestico come in Giappone.



In ogni caso, l'opportunità di poter eseguire investimenti strutturali ad alto impatto sul PIL e con conseguenze gestibili sul debito pubblico è a mio avviso unica. È giusto quindi spingere su investimenti che aiutino l'Europa a chiudere il gap di crescita potenziale con gli altri Paesi industrializzati. Un esempio sono gli investimenti in ricerca e sviluppo che vedono l'Europa al 2,2% del PIL (l'Italia si attesta intorno all'1,4%), in netto ritardo rispetto agli Stati Uniti (2,8%), il Giappone (3,3%) e la Korea (4,5%).

Ceterum censeo, i fattori di produzione classici - lavoro e capitale - hanno un effetto marginale sulla crescita di lungo periodo. Per chiudere il gap con un mondo che sta facendo passi avanti grazie alla digitalizzazione e al progresso tecnologico più in generale, sono necessari investimenti che



1) aumentino la produttività del sistema e

2) richiamino l'interesse del capitale privato.

Non rispettare queste due condizioni, perseguendo scopi elettorali di breve termine, segnerebbe la strada per un inevitabile declino.

Alessandro Tentori, CIO Axa IM Italia