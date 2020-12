Gli effetti economici del cambiamento climatico nel breve periodo sono devastanti

Sulla base dei dati di Munich Re, abbiamo scoperto che le perdite economiche medie sono aumentate negli ultimi decenni in gran parte dei Paesi considerati. Nello specifico, il danno medio causato dalle alluvioni negli USA è stato di circa 4 miliardi di dollari negli anni '90, in crescita rispetto ai 360 milioni degli anni '80, mentre nel primo decennio degli anni 2000 le perdite sono state più di 1,2 miliardi.

Tra i Paesi analizzati, la Cina sembra essere il più colpito dalle alluvioni, con una perdita media di 11 miliardi di dollari negli anni '90 e di 3,6 miliardi nel decennio 2000-2010. Gli USA sono invece i più colpiti dai cicloni tropicali, con un danno stimato di 24 miliardi di dollari tra il 2000 e il 2010, in rialzo dai 2 miliardi degli anni '80.

Il cambiamento climatico ha fatto aumentare i danni legati ai disastri ambientali?

Molti fattori contribuiscono ad aumentare i danni economici, ma naturalmente lo sviluppo e la crescita dei Paesi implica un numero maggiore di asset e persone esposti agli eventi climatici.



La letteratura accademica sull'economia climatica mostra che l'aumento di popolazione, benessere economico e sviluppo in alcune aree ad alto rischio sono state tra le principali ragioni per cui abbiamo visto maggiori perdite, ma anche l'aumento delle precipitazioni e della forza dei cicloni può aver giocato un ruolo.

Sebbene i dati mostrino che il potere distruttivo dei cicloni e delle alluvioni sia aumentato dagli anni '80, la portata delle perdite economiche dipende fortemente dall'accumulazione di ricchezza. È possibile che perdite maggiori riflettano anche un maggior numero di asset potenzialmente danneggiabili.

Le perdite economiche durano nel tempo?

Parte della letteratura sull'economia dei cambiamenti climatici mostra che i disastri naturali potrebbero di fatto sostenere la produttività delle aziende e promuovere la crescita sul lungo termine, dato che le società che sopravvivono ai disastri tendono ad aggiornare i loro stock di capitale e ad adottare nuove tecnologie. Tale teoria viene chiamata "distruzione creativa".



Un recente studio che analizza l'esposizione fisica dei Paesi ai cicloni tropicali nel periodo 1950-2008 ha dimostrato un calo del reddito rispetto ai trend pre-disastro, e che non vi è stata una ripresa nell'arco di 20 anni. Ciò sembra essere spiegato dal fatto che i disastri rallentano temporaneamente la crescita distruggendo il capitale, ma non si verifica alcun rimbalzo perché i vari meccanismi di ripresa non riescono a compensare l'effetto negativo a breve termine della perdita di capitale.

L'analisi sembra sostenere l'ipotesi di "nessuna ripresa", mostrando che una deviazione standard in un anno di esposizione al ciclone abbassa il Pil di 3,6 punti percentuali a 20 anni di distanza, riportando un Paese medio indietro di quasi due anni di crescita. L'aumento delle temperature è rilevante per la crescita della produttività, e la nostra analisi mostra che gli estremi climatici possono avere effetti anche sul Pil.



Irene Lauro, Economista, Schroders