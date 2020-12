IPO in netta ripresa nel terzo trimestre ma Italia in controtendenza

Secondo Marco Daviddi, Leader dell'area Strategy and Transactions di EY nell'area Mediterranea (nella foto), "le caratteristiche del tessuto produttivo italiano vedono, da un lato, una dimensione media delle aziende molto contenuta, dall'altro una preponderante presenza in settori quali Retail, Consumer Products, Fashion & Luxury, manifatturiero. Questo ha reso le nostre aziende più esposte alla crisi derivante dalle restrizioni finalizzate a contenere la diffusione della pandemia e, conseguentemente, ha determinato la necessità per molte aziende di rinunciare ai programmi di quotazione.

Parallelamente in Italia continua ad aumentare la liquidità disponibile. L'ultimo bollettino dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) pone in evidenza la crescita dei depositi bancari alla fine di settembre 2020, con un incremento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di circa 125 miliardi di euro (+8%), dovuta ad una sensibile crescita, sia, dei depositi corporates (+18%, +circa 50 miliardi di euro), che di quelli privati delle famiglie (+5%, +circa 70 miliardi di euro).



Appare dunque del tutto evidente che, a fronte di proposte organiche e in settori strategici, tale ampia liquidità disponibile potrebbe essere indirizzata anche verso collocamenti azionari, come è il caso della quotazione sull'MTA di quest'anno, nel settore della robotica e ottimizzazione dei processi industriali, che ha raggiunto una domanda di oltre 6 volte la raccolta fissata di circa 500 milioni di euro.

Il rafforzamento del capitale delle aziende è un obiettivo strategico che dovrebbe essere perseguito in questa fase molto complessa. Strumenti come le IPO possono essere una valida alternativa, anche per aziende di piccola-media dimensione. Occorre però un cambio di mentalità significativo, dotarsi di adeguati strumenti manageriali e, chiaramente, un business case resiliente. La liquidità, in questi casi, non potrà che essere disponibile".

Nell'area EMEIA il mercato IPO prende slancio e torna in pista



Dopo un rallentamento nel primo semestre 2020, le IPO in area EMEIA (Europa, Medio Oriente, India e Africa) hanno acquisito uno slancio significativo nel terzo trimestre 2020, con numero di operazioni e raccolta in aumento del 34% e del 49% rispetto al terzo trimestre 2019, soprattutto per effetto di svariate IPO di grandi dimensioni. Le nuove quotazioni dei settori tech, industriale e healthcare hanno cavalcato l'onda della digitalizzazione. In Europa i mercati hanno registrato un periodo di ripresa, con IPO in aumento del 48% e raccolta in crescita del 51% rispetto al Q3 2019. In particolare, il Regno Unito ha registrato un megadeal nel settore eCommerce, con raccolta superiore al miliardo di dollari, confermando l'ampia disponibilità di liquidità sul mercato e l'interesse degli investitori internazionali.

In America una ripresa dell'attività di IPO nel terzo trimestre 2020



Le IPO in America hanno registrato un incremento del 18% a volume (188 operazioni) e del 33% a valore di raccolta (62,4 miliardi di dollari) nei 9 mesi dall'inizio dell'anno rispetto al periodo corrispondente del 2019. Mentre il settore healthcare primeggia da inizio anno per numero di IPO (71), il comparto tecnologico è in testa per raccolta complessiva, pari a 22,3 miliardi di dollari durante il trimestre. L'America ha dimostrato di essere l'area più fertile per la nascita dei cosiddetti unicorni, ossia startup a capitale privato con valore di capitalizzazione superiore al miliardo di dollari. L'area delle Americhe ha registrato l'IPO di 12 unicorni sul totale di 18 operazioni di questo tipo avvenute nel terzo trimestre 2020.

Le nuove quotazioni sulle Borse valori statunitensi hanno rappresentato la maggior parte delle IPO nell'area Americhe, ossia l'82% delle operazioni e l'87% della raccolta nell'area nel terzo trimestre 2020. Inoltre, nel 2020 è aumentata anche l'importanza delle SPAC (Special Purpose Acquisition Company) nei processi di IPO delle Borse statunitensi. Nel resto d'America, il Brasile ha registrato una ripresa in termini di nuove quotazioni, poiché i tassi di interesse bassi hanno reso più attrattivo il mercato azionario per gli investitori. Nel paese si sono registrate ben 13 IPO nel terzo trimestre 2020, rispetto a nessuna nuova quotazione nel terzo trimestre 2019: il 2020 potrebbe quindi chiudersi come anno più attivo per le IPO in Brasile sin dal 2007.



Anche nell'area Asia-Pacific si rafforza il panorama delle IPO

Le IPO nell'area Asia-Pacific hanno superato nei primi 9 mesi del 2020, sia per volume (+29%) sia per raccolta (+88%), le nuove quotazioni de periodo corrispondente del 2019. L'attività ha registrato un'accelerazione in parte per effetto delle politiche pubbliche di stimolo all'economia a seguito della pandemia COVID-19 quali, per esempio, i sussidi all'occupazione forniti alle compagnie aeree nella regione. Nell'area della Greater China, le IPO del terzo trimestre 2020 sono sulla buona strada per raggiungere i massimi storici, con una crescita per numero di operazioni e raccolta del 152% e 139% su base annua. Con l'intensificarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, anche in vista delle elezioni presidenziali statunitensi, alcune società cinesi quotate in USA hanno scelto di intraprendere una seconda quotazione sul mercato azionario cinese. Anche il mercato giapponese ha registrato un periodo di fermento, con un aumento del 67% nel numero di IPO e del 40% nella raccolta rispetto al terzo trimestre 2019.



Prospettive per il quarto trimestre 2020: aspettatevi l'inaspettato

Quest'anno è stato imprevedibile. Sebbene vi siano alcune incognite nelle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, negli effetti delle elezioni presidenziali statunitensi e della Brexit, le prospettive per il quarto trimestre rimangono positive con buone prospettive di IPO in cantiere su molti mercati.