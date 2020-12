Ecco qual Ã¨ stato il vero impatto economico dei lockdown nel mondo

I Paesi esaminati in questi dati che hanno registrato la maggiore contrazione del PIL sono:

1. Russia (-26%);

2. Regno Unito (-19%);

3. Sud Africa (-16%);

4. Spagna (-14%);

5. Ungheria (-14%);

I Paesi esaminati in questi dati che hanno registrato la minore contrazione del PIL sono:

1. Australia (-5%);

2. Svizzera (-8%);

3. Canada (-8%);

4. Italia (-10%);

5. Norvegia (-11%);

Dai dati, solo due di questi Paesi sono stati inclusi tra i primi cinque anche per la durata del lockdown. Il Regno Unito ha registrato il blocco più lungo, con 95 giorni, e la Spagna il secondo, con 98 giorni.

Tre dei cinque Paesi che hanno trascorso il minor tempo in isolamento hanno registrato la contrazione più bassa del PIL. La Svizzera ha vissuto 42 giorni di blocco, mentre Australia e Canada hanno vissuto 49 giorni.

Ne vale la pena?

Dai dati sembra che non ci sia uno schema che rifletta l'idea che più giorni di blocco hanno un effetto negativo più forte sul PIL. Nonostante si siano bloccati per 28 giorni in più, si prevede che la Spagna e l'Ungheria subiranno un calo del -14% sul loro PIL complessivo, per esempio. Allo stesso modo, nonostante la Francia si blocchi per altri 26 giorni, sia essa sia la Germania dovrebbero vedere un calo del -12% del loro PIL nel 2020.



È possibile che ci siano altri fattori che contribuiscono, incluso quanto dimostrato e discusso in precedenza con Svezia e Danimarca. Indipendentemente dal periodo di tempo, non sembra che un lungo lockdown abbia avuto un impatto maggiore sul PIL rispetto a un breve blocco. È possibile che i comportamenti generali delle persone abbiano un'influenza maggiore, con le popolazioni che si comportano in modo diverso in una pandemia indipendentemente da un lockdown.

Una ricerca di McKinsey ha riportato che mentre continua l'incertezza da COVID-19, il suo impatto si fa sentire in modo differente nei diversi Paesi. C'è una differenza significativa nel modo in cui i consumatori rispondono alla crisi e si adattano alla prossima normalità e, a loro volta, hanno un impatto sull'economia.

Gli Stati Uniti erano unici in quanto non hanno introdotto un lockdown a livello nazionale e hanno invece permesso agli stati di stabilire le proprie regole. Per esempio, la California è stato il primo stato a ordinare il blocco il 20 marzo. Guardando le previsioni del 2020, il loro PIL è destinato a crescere: è stato d'aiuto un blocco più breve a livello statale basato sui numeri regionali?



Siamo attualmente nella seconda ondata del virus, con molti Paesi che subiscono un secondo blocco. Questo potrebbe avere ulteriori effetti negativi senza precedenti, soprattutto in economie già in difficoltà come Spagna, Italia e Sud Africa.

È possibile che i lockdown stessi non siano sempre la causa del calo del PIL? Sebbene il lockdown sia necessario per salvare vite umane, è stato un argomento controverso a livello globale. Utilizzare i blocchi in modo saggio ed efficace è fondamentale per proteggere vite e Paesi, ma è importante comprenderne l'impatto sociale e finanziario.

Lucy Desai, QuickBooks