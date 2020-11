AIM Italia: la pandemia non ferma il listing

"Inoltre, un fattore sicuramente incentivante è il poter beneficiare del credito d'imposta pari al 50% sulle spese di consulenza per il processo di IPO, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per il triennio 2018-2020, e che ancora non è stato rinnovato dal Governo".

Lo studio ha, inoltre, confermato che quello tecnologico rappresenta, anche in uno scenario complicato e in costante evoluzione, un settore che gode di nuovi stimoli e opportunità.

Con 4 IPO su 7 (pari al 69% del totale), infatti, il settore "Technology" è risultato quello con maggior concentrazione confermando il primato del 2019, seguono "Industrial" (18%) e "Consumer services" (13%).

Considerando tutte le società quotate su AIM, invece, il settore "Industrial" rappresenta circa il 33% della capitalizzazione totale di mercato, a seguire il settore "Technology" con circa il 18% e il settore "Consumer Goods" con circa il 12% della capitalizzazione totale di mercato.



La ripartizione tra settori risulta molto eterogenea, confermando la validità dell'AIM come strumento per lo sviluppo delle aziende operanti in tutti i settori produttivi.