Zambito Marsala (Intesa Sanpaolo Formazione): le PMI italiane vogliono aggiornarsi su competenze e innovazione

L'Academy per le Imprese e nello specifico l'EMBA, è stata progettata per essere vicina al business, vedrà infatti il coinvolgimento anche di casi aziendali con testimonianze che illustreranno percorsi e casi di successo. Sviluppare servizi formativi che diano a imprenditori e manager risposte concrete è probabilmente una delle chiavi di successo di questo EMBA; vogliamo accompagnare le imprese italiane portando testimonianze su percorsi che raccontino ad esempio le modalità con le quali sono state superate determinate difficoltà o interpretati modelli innovativi su specifiche industry.

L'EMBA è stato progettato per una fruizione a distanza, sono previste alcune attività in presenza, nel rispetto delle normative che tempo per tempo verranno emanate, presso sedi istituzionali di Intesa Sanpaolo, nel corso delle quali i partecipanti potranno approfondire alcuni temi chiave e confrontarsi con manager e imprenditori.



Sono previsti 14 moduli, di cui: 10 moduli su general management (marketing, negotiation, budgeting & controllo di gestione, ecc) e 4 moduli su innovazione (Circular economy, ESG, Open Innovation, Digital Learning, Digital Transformation, ecc..) Per ognuno dei 14 moduli, le lezioni si terranno attraverso webinar sincroni, che verranno messi a disposizione dei partecipanti (a cui si aggiungono dispense/documentazione/video, ecc, a supporto.

Quando è partita questa iniziativa?

La prima edizione dell'EMBA è partita il 19 novembre e ha riscosso molto successo, le iscrizioni sono state il doppio di quanto previsto, tanto da portarci a pianificare l'avvio di due aule. Sono già in programma nuove edizioni per il 2021.

Per realizzare il corso avete attivato partnership con qualche ateneo?



L'EMBA è stato progettato per essere completamente digitale. È importante evidenziare che nell'ambito della nostra Academy avremo la possibilità di coinvolgere virtualmente la migliore Faculty possibile su qualsiasi area di contenuto, coinvolgendo i principali esperti nei diversi ambiti, in base al taglio del corso e al tipo di partecipanti a cui desideriamo rivolgerci, anche attraverso percorsi personalizzati per territorio e per settore.

Voi avete decisamente un dialogo con le imprese del nostro Paese, a che punto sono?

Le imprese si trovano ad operare in scenari di mercato completamente trasformati. Dalla richiesta di formazione il messaggio che si rileva è che i manager italiani attribuiscono valore ed importanza all'accrescimento delle proprie competenze, che diventano fattore abilitante per il cambiamento. La trasformazione digitale e la sostenibilità sono diventate una necessità per le imprese.

E com'è la situazione?

Siamo positivi, la numerosità delle iscrizioni ricevute all'EMBA ne è la prova; si evince infatti un messaggio di responsabilità da parte delle imprese italiane in relazione all'accrescimento delle loro competenze professionali, per prepararsi a cogliere nuove opportunità e a farlo rapidamente.



Siete partiti dal Sud del Paese. Quali sono i motivi di questa scelta?

L'EMBA è una delle molte iniziative per il Sud che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha avviato a supporto delle imprese. Si tratta di territori fertili per lo sviluppo di iniziative di formazione e innovazione e quindi partiamo da questi territori, per poi allargarci a tutto il territorio nazionale. L'EMBA è stato progettato sulle specifiche esigenze delle imprese del Mezzogiorno, come vengono raccolte dalla banca nella sua quotidiana attività di sostegno alle PMI svolta dalla Direzione Regionale Sud che copre i territori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria guidata da Giuseppe Nargi, che ha aderito da subito con entusiasmo al progetto.



Le aziende quindi hanno risposto con entusiasmo.

La risposta degli imprenditori e dei manager è stata superiore alle attese, con un numero di richieste che ci hanno portato a raddoppiare le aule. Il messaggio che si registra è di grande responsabilità da parte delle imprese italiane, che devono innovarsi per consolidare il vantaggio competitivo raggiunto o per riposizionarsi in scenari di mercato completamente trasformati, anche a causa della pandemia.



Le Imprese italiane hanno sicuramente una capacità di adattamento superiore a quelle di altri Paesi, è comunque necessario offrire loro strumenti utili e sostenerle nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza.

In questo contesto Intesa Sanpaolo, che ha una visione d'insieme dei cambiamenti economici e sociali, riconosce come formazione e innovazione possano essere fattori abilitanti per lo sviluppo delle Imprese.

L'EMBA è attivato, quali sono le prime sensazioni?

La prima aula dell'EMBA è partita il 19 novembre, la seconda partirà il 1° dicembre pv. I riscontri sono molto positivi, sicuramente aver progettato un format vicino al business consente maggiore interazione tra i partecipanti da loro molti stimoli. Vogliamo supportare le imprese italiane ed aiutarle a comprendere in che modo possono rendere sostenibile il loro business.



Molte saranno PMI, corretto?

La partecipazione all'EMBA è prevalentemente costituita da PMI. In generale credo che, indipendentemente dalle dimensioni, gli imprenditori stiano ponendo forte attenzione ai temi formativi come fattore abilitante per il cambiamento e per garantire sostenibilità al loro business.