Innovazione nel mercato ADV: monetizzare le App Ã¨ fondamentale

Quali sono le opportunità per gli investitori?

Senza la possibilità di mostrare annunci full-screen, i publisher non hanno potuto ottenere CPM elevati o raggiungere alti risultati di Viewable Video Completion Rate (V2CR), se non con formati interstitial full-screen. Dal canto loro, gli inserzionisti sono stati limitati ad ambienti che non consentivano di raggiungere alti risultati di video engagement.

Con Thumbnail Ad i publisher possono finalmente soddisfare la domanda degli inserzionisti e accedere a CPM elevati su dispositivi mobile, senza ricorrere ad annunci full-screen e ottenendo il 100% di ricavi in più. Con formato, numerosi publisher italiani e internazionali hanno già massimizzato l'engagement degli utenti sulle proprie app: Tuttomedia in Italia, Text+ o Closer (del gruppo Mondadori) in Francia, solo per citarne alcuni. Brand come Paypal, Disney+ e BNP Paribas hanno già ottenuto risultati sorprendenti in campagne in-app grazie a Thumbnail Ad.



Le frodi pubblicitarie danneggiano economicamente sia inserzionisti che publisher e in casi di app spoofing il danno è anche maggiore. Non sapendo che il proprio annuncio viene deliverato su un'app contraffatta, notando basse performance, gli advertiser e le agenzie media possono interrompere la collaborazione con il publisher. Ne consegue un danno significativo. Per questo motivo tutti gli attori coinvolti dovrebbero cercare di fare fronte comune di fronte a questo problema.

Privacy e regolamentazione: quali sono i plus della vostra piattaforma?

Per Ogury la brand protection è fondamentale e in quanto tale abbiamo fatto della prevenzione dalle frodi, della brand safety e data safety i tre pilastri su cui ci fondiamo, tutti ugualmente importanti per i brand che vogliono deliverare campagne sicure ed efficaci. Se la prevenzione dalle frodi e la brand safety sono ormai temi noti ai marketer, la data safety è un concetto ancora nuovo, ma capace di garantire l'uso di dati sicuri e non tossici. Per definizione, un dato sicuro è un qualsiasi dato raccolto o utilizzato con l'esplicito consenso dell'utente, in conformità con tutte le leggi sulla privacy, come la GDPR.



In qualità di leader nella pubblicità alimentata dalla scelta dell'utente, Ogury si è affidata alla raccolta del consenso e delle preferenze degli utenti fin dalla sua nascita nel 2014, ben quattro anni prima dell'introduzione della GDPR. La nostra expertise nella gestione del consenso aiuta inserzionisti e publisher a stare al passo con la continua evoluzione del quadro normativo sul trattamento dei dati. In Ogury utilizziamo solo dati sicuri e abbiamo dimostrato come sia possibile rispettare gli utenti e al tempo stesso garantire a brand ed editori ottimi risultati di business.

Crediamo fermamente che sia arrivato il momento di fare della data safety una priorità. Le stesse risorse, tempo e denaro che i brand impiegano nella brand safety e prevenzione dalle frodi deve essere investito nella data safety.