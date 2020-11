Come creare un customer service digitale efficace

Sfruttare i punti in comune dei workflow

A prescindere dal settore di mercato, esistono molti punti in comune nei workflow di customer service, sia che si tratti di aiutare un cliente a completare un'attività, risolvere un problema o connettersi con una risorsa. I dettagli saranno differenti, ma i punti base dell'erogazione del servizio sono gli stessi. In molti casi, i workflow possono connettere non solo il team di servizio con i clienti, ma anche con altre aree aziendali, come l'IT e le Operation. Queste aree in comune possono essere sfruttate utilizzando template pre-costruiti per i workflow di customer service: non è necessario progettare i workflow da zero, è sufficiente configurarli per esigenze di business specifiche.

Iniziare a utilizzare i workflow di customer service

La trasformazione è un processo continuo e non è importante iniziare facendo per forza le cose in grande, ma è fondamentale compiere il primo passo.



Per iniziare, si possono seguire dei passi fondamentali:

1) Effettuare una valutazione dei processi esistenti;

2) Identificare dove si possono migliorare;

3) Progettare i miglioramenti;

4) Pianificare opportunità di progressi futuri

5) Sviluppare un sistema per continuare a identificare come migliorarli;

6) Costruire una cultura improntata all'ottimizzazione dei processi.

Questi sei passaggi possono essere riassunti in un'unica parola d'ordine: semplificare! È infatti fondamentale resistere all'impulso di rendere le cose più complicate di quello che devono essere.

Bisogna capire bene il punto dove si trova l'organizzazione, considerare i servizi offerti e quello che si vuole raggiungere e costruire così un modello di tutte le persone coinvolte senza rimanere troppo legati ai processi già esistenti, perché potrebbero non offrire il servizio corretto.



Progettare workflow digitali in maniera semplice

Progettare il proprio workflow per il customer service digitale può essere semplice, utilizzando ServiceNow Workflow Editor. Questo strumento si basa su un'interfaccia drag-and-drop per l'automazione dei processi multi-step. Ogni workflow è composto da una sequenza o serie di attività, come raccogliere le domande dei clienti, indirizzare le richieste all'area di competenza, notificare i progressi dei clienti e raggiungere una soluzione. Il tool grafico rappresenta i workflow in maniera visiva all'interno di un grafico. Mostra le attività come riquadri, etichettati con le informazioni sull'attività, e i passaggi da un'attività all'altra come linee che collegano i riquadri.

In altre parole, se è possibile immaginare un diagramma del proprio customer service migliorato, è possibile anche trasformarlo in realtà, grazie al potere dei workflow.



Antonio Rizzi, Senior Manager Solution Consulting ServiceNow