Puntare sul credito distressed per abbattere il rischio di portafoglio e rilanciare l'economia

Come mitigare il rischio? Con le special situation

Pictet AM ritiene che una possibile soluzione risieda nell'investire nelle cosiddette special situations, ovvero nel debito societario in fase di stress. Il credito societario è in condizioni di stress quando viene scambiato al di sotto del suo valore nominale e il suo rendimento sale a 10 punti percentuali al di sopra dei titoli di Stato di riferimento con le stesse scadenze.

La diversificazione avviene sia tramite l'acquisto di debito di aziende che il mercato già valuta in forte stress finanziario, sia tramite la vendita allo scoperto del debito di aziende che è sopravalutato rispetto ai fondamentali. Nel primo caso, quando la società emittente è insolvente o fallisce - in altre parole quando il debito diventa distressed - gli investitori qualificati possono guadagnare rendimenti riacquistando il debito se prevedono che la società sarà ristrutturata con successo o se le sue attività rimanenti sono sottovalutate.



Nel secondo caso, se per esempio il mercato deve ancora valutare completamente quanto un'azienda sia posizionata rispetto al ciclo e possa a breve affrontare difficoltà finanziarie, è possibile ottenere un ritorno andando short sul suo debito: questa vendita copre il rischio del capitale investito in aziende per le quali il mercato ha già espresso un voto negativo in termini di spread di rendimento.

Il debito distressed ha reso il 7,2% all'anno negli ultimi venti anni (più dell'high yield)

Storicamente, questo stile di investimento ha generato interessanti rendimenti. Negli ultimi 20 anni, l'investimento nel reddito fisso distressed ha ottenuto rendimenti annui del 7,2% contro il 6,8% delle obbligazioni globali ad alto rendimento.

Gli asset distressed possono anche aggiungere stabilità a un portafoglio diversificato. In contrasto con le azioni e le obbligazioni societarie ad alto rating che tendono a dare risultati negativi durante le fasi recessive, questo è in realtà il momento in cui questo approccio diventa particolarmente attraente, presentando una forte decorrelazione rispetto alle asset class tradizionali.



La decorrelazione è un tema rilevante per gli investitori, soprattutto se obbligati a detenere posizioni long-only in obbligazioni aziendali. Includere attività i cui rendimenti seguono un percorso diverso può ridurre i rischi: abbattendo la volatilità dei rendimenti e preservando il capitale quando l'economia rallenta o si contrae.

Valanga di occasione in arrivo: le aziende zombie d'Europa

In Europa, oggi, le occasioni di investimento sono quanto mai numerose. Il 24% delle aziende europee dell'indice Russell 2000 sono zombie, il che significa che i loro guadagni non riescono a coprire i costi degli interessi: man mano che i tassi si normalizzeranno e per esse sarà sempre più difficile ripagare il proprio debito, molte diventeranno oggetto di strategie distressed sia long sia short.

Per selezionare le migliori serve la gestione attiva



Ciononostante, l'idea di Pictet AM è che solo con un approccio attivo e con una approfondita analisi fondamentale sarà possibile individuare le occasioni migliori. È necessario infatti effettuare una rigorosa analisi sia della solidità finanziaria dell'azienda sia del credito, interpretando efficacemente i covenants, per massimizzare la performance degli investitori.

Una buona strategia distressed deve avere anche altre caratteristiche, ovvero basarsi sui titoli più liquidi, vale a dire quelli con grandi strutture di capitale, al fine di ridurre al minimo la volatilità e garantire la possibilità di uscire dall'investimento. Concentrarsi su investimenti più liquidi significa abbreviare il periodo di detenzione, fino a 12 mesi rispetto ai 5-7 anni tipici di un fondo di private equity.

È importante inoltre sterilizzare il portafoglio con un mix appropriato di posizioni corte e lunghe. Le posizioni corte aiutano anche a sviluppare idee per quelle che potrebbero essere future posizioni lunghe di successo. È sempre possibile trovare aziende in difficoltà, anche in un momento ascendente del ciclo economico. Nei periodi in cui il ciclo cala non solo le occasioni sono ovviamente di più, ma si generano interi nuovi mercati, merceologici o geografici. Nella crisi da pandemia che stiamo vivendo, per esempio, sono sempre di più le opportunità di investimento nel retail, nella cantieristica navale, nei servizi petroliferi.



Giambattista Chiarelli, Head of Institutional Business di Pictet Asset Management