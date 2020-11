L'imminente crisi immobiliare potrebbe paralizzare i fondi pensione e le compagnie assicurative

Anche se sembrerebbe che i tassi di insolvenza stiano diminuendo dal precedente picco di luglio, nella realtà dei fatti, sono state concesse alcune eccezioni su molti prestiti, il cui giudizio non è stato quindi aggiornato ad "insolvente" nonostante questi continueranno ad essere gestiti dalle società di Special Servicing. È necessario aspettare qualche mese per poter capire meglio se tali attività commerciali siano effettivamente in grado di ripagare i propri debiti.

Invece, i settori che stanno soffrendo maggiormente a causa della pandemia sono quelli della vendita al dettaglio e delle attività alberghiere.

Questo spiega anche perché le città che stanno registrando la maggior parte dei casi di insolvenza negli USA sono quelle in cui c'è la più grande quantità di negozi ed alberghi.

Purtroppo, non siamo stati in grado di identificare i possessori dei CMBS che sono stati impattati direttamente dagli effetti della pandemia, ma abbiamo identificato le società americane che detengono la maggiore quota di CMBS in generale. In questo modo, è possibile avere una panoramica di quelle che potrebbero essere le società che potrebbero essere maggiormente colpite da un incremento delle insolvenze sui mutui relativi agli immobili commerciali.



Abbiamo scoperto, quindi, che tra le 10 società che detengono la maggiore quota di CMBS, 7 sono fondi pensione e compagnie assicurative; l'unica domanda che ci poniamo a questo punto è: too big to fail?

Althea Spinozzi per il Centro Studi BG SAXO









