Il 5G piace alle aziende ma la sicurezza rimane al top alle prioritÃ 

Ciò implica che il vecchio modello di business, che fornisce servizi di connettività mobile indifferenziata, non sarà più sufficiente. Per ottenere un esito migliore, la maggior parte dei fornitori dovrà istituire partnership di responsabilità condivisa con altri fornitori, oltre che con i propri partner aziendali.

La necessità di collaborare con altri fornitori - anche con i competitor - è chiara per tutti coloro che sono intervenuti nel sondaggio; il 44% considera i cloud provider già come partner, e solo l'11% li vede come competitor.

Lo scenario emerso rappresenta bene la ripartizione di responsabilità esistente tra i fornitori di cloud e i loro partner aziendali, in quanto la manutenzione e la sicurezza dell'infrastruttura sono di competenza del fornitore, mentre l'azienda è responsabile della sicurezza dei propri dati e delle proprie applicazioni.



Il valore di una strategia di sicurezza forte

Fortunatamente, la cybersecurity è già in cima alle priorità. Più dell'80% degli intervistati considera le specifiche di sicurezza inerenti al 5G previste dal 3rd Generation Partnership Project (3GPP) niente di più che un punto di partenza per il mercato 5G. E il 62% degli intervistati ha affermato che alcuni, o la maggior parte, modalità d'uso del 5G richiedano ulteriori feature di sicurezza.

Inoltre, quasi il 90% ha considerato imprescindibile fornire un valore che si estenda oltre la connettività - poiché il 61% ritiene improbabile una crescita del business dei ricavi medi per utente se si limita allo stato di connettività della filiera 5G - e che risponda adeguatamente ai maggiori requisiti di sicurezza del 5G e ai casi d'uso che esso fornirà.

"Dal punto di vista dell'infrastruttura, la transizione delle attuali reti mobili verso il 5G - in particolare le implementazioni stand alone (SA) - crea nuove necessità di sicurezza che si estendono ben oltre le capacità intrinseche del 5G definite dal 3GPP. La struttura virtualizzata, distribuita e dinamica del core 5G, combinata con l'aumento massiccio della scalabilità, il crescente utilizzo del Multi-access Edge Computing (MEC), e in generale le modalità d'uso critici, richiedono una solida ?security posture' per l'infrastruttura sottostante e i casi d'uso aziendali. Questo è il punto in cui il comprovato successo di Fortinet nell'offrire agli utenti 4G e 5G carrier-grade visibilità e protezione, scalabilità con un buon rapporto qualità-prezzo, rappresenta un chiaro vantaggio per coloro che cercano di cogliere queste nuove opportunità 5G", ha commentato Ronen Shpirer, Director Solutions Marketing di Fortinet.



Dal punto di vista di Fortinet, l'avvento del 5G e l'espansione del panorama delle minacce informatiche spingerà le reti mobili e le imprese ad adottare un approccio di sicurezza globale per far fronte a questi cambiamenti.