ParitÃ  tra i sessi: il gap per le posizioni di potere non si riduce

Il COVID-19 ha messo le donne in prima linea

L'Indice Reykjavík per la Leadership ha analizzato 23 settori e ne ha ratificato l'idoneità sia per i leader maschili che per quelli femminili, secondo la percezione della società. Il settore sanitario, pur con un 75% della forza lavoro di sesso femminile1, si colloca al 18° posto con un punteggio di 71, dietro ad altri settori storicamente guidati da uomini, tra cui la magistratura (79), l'high-tech e l'AI (78), l'aerospaziale e l'ingegneria (entrambi 72).

Anche se i media e l'intrattenimento (81), le scienze naturali (81), le banche e la finanza (80) continuano ad essere considerati i settori con i punteggi più alti dell'Indice, esistono sempre barriere per il sesso femminile; oggi le donne rappresentano meno del 2% degli amministratori delegati delle banche e detengono solo il 20% dei posti nel consiglio di amministrazione delle banche e delle agenzie di vigilanza.



"In questo terzo anno di analisi, colpisce duramente l'assenza di progressi", commenta Cristina Colombo, Chief Expertise and Offer Office & Responsabile Inclusion & Diversity di Kantar, Insights Division. "Il 2020 è stato un anno di notevoli turbolenze sociali. Kantar è sempre in prima linea per fornire le prove per comprendere meglio dove si stanno verificando progressi verso l'uguaglianza di genere e, come abbiamo visto quest'anno, dove non si stanno invece (purtroppo) verificando. L'evidenza è uno strumento essenziale per valutare dove le politiche e gli interventi del settore pubblico e privato possono avere un impatto".

Il focus sull'Italia

Il nostro Paese registra quest'anno un indice di 68, in linea con il 2019, che lo posiziona al 5° posto nei G7, ma che stabilizza i buoni risultati verso il 2018 (63).



Purtroppo il forte gap fra la percezione maschile (63) e quella femminile (73) evidenzia quanto ancora abbiamo da fare, in termini di gender equality, essendo questo il differenziale maggiore nei G7, condiviso solo dalla Germania.

Nel nostro Paese, a livello di settore, la percezione sociale evidenzia ancora pregiudizi di leadership fra uomini e donne. Gli ambiti con migliori risultati sono quelli economici e di scienze politiche (77), banca e finanza (76), media & entertainment (74), scienze naturali (74) e produzione alimentare e di bevande (74). Da rimarcare che questi sono i settori meglio considerati in termini di uguaglianza di genere anche a livello globale, dove però si raggiungono più elevati (uguali o superiori ad 80).

L'ambito politico e di Governo è da segnalare in calo di 3 punti rispetto allo scorso anno e si assesta ora a 73 (vs media G7 di 78).