L'IA entra nelle aziende ma solo il 10% ottiene benefici significativi

"La nostra esperienza italiana ci suggerisce che le organizzazioni che creano davvero valore attraverso l'AI non solo hanno cambiato i propri processi per utilizzare questi strumenti, ma hanno anche imparato nel tempo attraverso l'AI come migliorare ulteriormente i propri processi", afferma Roberto Ventura, Partner di BCG. "La chiave non è insegnare alle macchine, nemmeno imparare dalle macchine. La chiave è imparare con le macchine, in modo sistematico e continuo".

Il driver di valore più importante dell'AI non sono gli algoritmi, né la tecnologia. È l'umano. Come afferma Ventura, "la nostra ricerca mostra che queste aziende cambiano intenzionalmente i loro processi, in modo ampio e profondo, per facilitare l'apprendimento organizzativo con l'AI. Ciò consente loro di agire con precisione quando percepiscono una nuova opportunità e di adattarsi rapidamente quando le condizioni cambiano. Il loro obiettivo strategico è, in altre parole, implementare l'organizational learning, non solo il machine learning".

