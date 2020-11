M&A: l'Italia rimane un polo attrattivo per gli investitori USA

Simone Crolla (AmCham Italy): è necessario sviluppare una visione volta sia ad accogliere un numero sempre maggiore di investitori americani in Italia sia a favorire e sostenere maggiormente le nostre aziende nell'acquisizione di asset strategici negli USA

L'emergenza pandemica ha avuto notevoli ricadute sull'economia italiana ma il Paese rimane un polo attrattivo per gli investitori statunitensi. È quanto emerge dal "M&A outlook: Growth and financial trends between Italy and USA", l'incontro promosso da Amcham Italy per presentare il White Paper elaborato dal gruppo di lavoro M&A della Camera di Commercio Americana in Italia che fotografa la situazione delle operazioni fra Italia e USA.