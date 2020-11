Mariano Spalletti (Qonto): siamo la banca per PMI e professionistiÂ 

I dati sono alla base di Qonto.

Certamente, ed è un nostro grande vantaggio. Le banche non hanno mai saputo utilizzare questa enorme mole di dati che hanno a disposizione per tradurle non tanto in business loro, ma piuttosto in servizi utili per i loro clienti. Noi sfruttiamo i dati, ma anche la velocità di mettere in pratica le informazioni per assemblare nuovi servizi e dare corpo alla nostra offerta. Noi siamo una banca agile, le banche solitamente hanno grandi strutture che faticano a modificare l'offerta in tempi rapidi.

Il COVID-19 ha impattato sul vostro business?

In un periodo incerto, in cui abbiamo lavorato in remoto, abbiamo avuto una crescita della domanda, proprio perché offriamo servizi flessibili e pratici. Durante la prima ondata di coronavirus in Italia, durante il periodo di lockdown, abbiamo acquisito l'ottanta per cento dei clienti in più rispetto al trimestre precedente. Diciamo che è probabilmente spiegabile in due ragioni principali: la prima ragione è legata al fatto che le banche italiane hanno dimostrato comunque un gap a livello di digitalizzazione che ha avuto un impatto sui canali di distribuzione dei propri servizi e prodotti verso l'esterno, ma anche la modalità di lavoro all'interno delle banche stesse che ha bloccato i processi, per esempio, di erogazione dei finanziamenti alle imprese. Tante banche non sono state in grado di aprire nuovi conti business e questo ci ha decisamente avvantaggiato. Per capirci, noi durante i primi giorni di lockdown abbiamo visto scendere il livello di servizio al 98%, per tornare dopo due giorni al 100%, perché siamo digitali e possiamo essere più flessibili rispetto a chi ha servizi legacy o procedure che non potevano essere gestite in remoto. Abbiamo anche fatto delle operazioni di rinuncia a determinate revenue per venire incontro alle difficoltà dei clienti, abbiamo aumentato il numero di mesi di prova gratuita dei servizi, che solitamente è di 30 giorni, e abbiamo visto un'esplosione delle carte perché è stato un periodo di fortissima accelerazione dei servizi cashless. In questi giorni stiamo intevenendo sui costi delle carte, viste le difficoltà. E poi abbiamo anche lavorato molto sulla comunicazione, per dare visibilità anche a livello di semplificazione dei messaggi contenuti nei vari decreti che si sono susseguiti nel tempo con post sul nostro blog, per fare cultura.









