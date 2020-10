Fisco: Italia al 40Â° posto nella classifica mondiale per complessitÃ  (per le multinazionali)

Un discorso a parte lo merita il Regno Unito. Nonostante un sistema fiscale competitivo, come l'applicazione di un'unica aliquota aziendale del 19%, e solo due imposte sul lavoro, il posizionamento della Gran Bretagna come ventunesima giurisdizione più complessa - al pari dell'Austria - al mondo, e quindi sensibilmente più in alto dell'Italia in una scala di crescente complessità, è dovuta all'introduzione di numerose leggi e regolamenti relativi anche alla digitalizzazione fiscale. In particolare, il nuovo programma "making tax digital", l'introduzione di una tassa sui servizi digitali e i prossimi cambiamenti a valle della Brexit sono questioni complesse con le quali le multinazionali dovranno confrontarsi.

Secondo Emine Constantine, Global director dell'unità Accounting & Tax di TMF Group, "l'Italia sta procedendo verso una generale semplificazione del suo sistema fiscale. Il suo posizionamento a metà della classifica è dovuto alla decisione da parte delle autorità fiscali di passare alla rendicontazione digitale e - come tale - alcune delle dichiarazioni fiscali che dovevano essere presentate prima non sono più richieste. Questo fattore si è rivelato uno sgravio per le imprese, che alla fine percepiscono la conformità alle normative come più facile da rispettare. Inoltre, oltre alla progressiva facilità in campo fiscale, possiamo constatare che le aziende con sede in Italia non hanno a che fare con le incertezze che le imprese con sede nel Regno Unito stanno affrontando a causa di Brexit".



In Europa, invece, i primi 5 Paesi con il sistema fiscale più complesso, in ordine discendente sono: Grecia, Turchia, Portogallo, Ungheria e Croazia, mentre la giurisdizione in cui il fisco è più semplice è la Danimarca, seguita da Svizzera, Irlanda, Norvegia e Paesi Bassi.