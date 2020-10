Mastercard è il secondo sponsor della Champions League a rinnovare per il 2021-24

Prima dell'inizio globale del COVID-19, è emerso che Uefa e il Marketing Team avevano accettato offerte per sette degli otto pacchetti globali disponibili, con l'aggiunta di almeno due sponsor. Tuttavia, gli accordi erano in diverse fasi di trattativa. Oppo, il produttore cinese di smartphone, è riuscita a far accettare la sua offerta per un pacchetto globale.

L'attivazione dell'accordo di Mastercard continuerà a coinvolgere la sua associazione con le mascotte dei giocatori che accompagnano i giocatori in campo prima di ogni partita di Champions League.

Questo è stato interrotto negli ultimi tempi a causa delle restrizioni imposte a causa della pandemia, portando Mastercard e la Fondazione Uefa a offrire ai bambini con malattie potenzialmente gravi la possibilità di incontrare giocatori di stelle virtualmente mentre entravano nello stadio durante la conclusione dei tornei 2019-20, iniziativa che proseguirà durante la stagione 2020-21.



Il direttore marketing della UEFA Guy-Laurent Epstein ha dichiarato che "la longevità è fondamentale per costruire partnership di successo e siamo lieti di estendere il nostro rapporto con Mastercard, in particolare in questo momento difficile e incerto per i fan e gli sport di tutto il mondo.

La partnership con un marchio globale come Mastercard presenta molti vantaggi e opportunit√† per la Uefa e siamo entusiasti di continuare il nostro eccellente rapporto nei prossimi anni. In qualit√† di azienda tecnologica leader del settore, non vediamo l'ora di collaborare ulteriormente con Mastercard poich√© il ruolo delle aziende digitali diventa sempre pi√Ļ importante nella costruzione di connessioni pi√Ļ profonde con il pubblico globale".