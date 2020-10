Transizione energetica: la domanda di petrolio ha già raggiunto il massimo storico?

A nostro avviso, le dichiarazioni di BP sul superamento del picco nella domanda di petrolio sono un po' drammatizzate, ma essendo allineate alla nuova strategia della società di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050, la cosa non ci stupisce più di tanto.

Crediamo che il picco della domanda di petrolio verrà raggiunto tra il 2025 e il 2030. Il momento esatto dipenderà dal modo in cui l'economia globale recupererà dopo la pandemia, dalla ripresa dei viaggi aerei business e turistici e dalla rapidità di adozione dei veicoli elettrici. Tutti questi fattori sono strettamente interconnessi.

Tuttavia, non possiamo non riconoscere che la necessità di ridurre le emissioni di carbonio resta un driver fondamentale per la transizione energetica, e i cambiamenti strutturali negli investimenti da parte delle principali compagnie petrolifere rappresentano un incoraggiante passo in avanti. Dall'altro lato, per rispettare gli obiettivi fissati dagli Accordi di Parigi - che puntano a limitare l'aumento delle temperature globali a non più di 2 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali - serviranno comunque ulteriori sforzi.



La domanda di tecnologie per l'energia pulita si sta dimostrando notevolmente solida, con i consumatori che cercano di ridurre il proprio impatto in termini di emissioni. Il rapido aumento delle vendite di veicoli elettrici sta sostenendo il passaggio dal petrolio all'energia elettrica, un trend che potrà solo accelerare via via che ci avviciniamo alle scadenze per l'eliminazione dei motori a combustione interna in alcuni Paesi. Le società in tutto il mondo sono sempre più ambiziose nel proprio impegno per ridurre le emissioni, cosa che farà probabilmente da catalizzatore per il cambiamento di intere supply chain.

Oltre all'impegno di governi e aziende e ai cambiamenti nelle abitudini e nella domanda dei consumatori, un altro driver importante per la transizione energetica è il costo. Secondo Bloomberg New Energy Finance, il solare fotovoltaico e l'eolico onshore sono ora le fonti di energia più economiche in Paesi che comprendono due terzi della popolazione mondiale e l'85% della domanda di elettricità globale. Questo trend, alimentato dal miglioramento dell'efficienza tecnologica e dal calo dei costi, sta continuando a convogliare investimenti verso le energie rinnovabili.



Mark Lacey, Head of Commodities, Schroders