La figura del CFO è diventata chiave per la resilienza e il futuro delle imprese

In pratica, passata la prima fase in cui si guardava espressamente alla cassa per far fronte alla salvaguardia dell'azienda, la cosiddetta "Business Continuity", ora il compito del CFO si è evoluto in una vera e propria orchestrazione delle attività, mantenendo gli obiettivi di business. Si potrebbe persino definire un driver di innovazione.

In pratica, il CFO √® diventato colui che "unisce i puntini" tra le varie attivit√† dell'azienda e probabilmente l'unico che pu√≤ avere una visione d'insieme della stessa. I CdA, ma sempre pi√Ļ spesso anche gli azionisti, si rivolgono al CFO per capire l'evoluzione dell'azienda, non solo a livello di rendita, ma soprattutto per comprendere l'impatto di determinate scelte.

Per fornire risposte, √® necessaria una pianificazione degli scenari molto puntuale, con un approccio che permetta di visualizzare pi√Ļ simulazioni in chiave "what-if" e quindi definire una pianificazione strategica che possa integrare il forecast del flusso di cassa e il forecast aziendale, in modo che le organizzazioni possano bilanciare le esigenze a breve termine con le priorit√† a lungo termine.



Ma mai come in questa fase, riuscire a creare degli scenari è diventato complicato, perché le situazioni cambiano repentinamente e non è così facile prevedere cosa riserva il futuro per ogni singolo comparto aziendale o di mercato.

Per i CFO la previsione è sempre stata all'ordine del giorno, ovviamente, ma se una volta poteva essere sufficiente un foglio di Excel per stressare le varie parti dell'organizzazione, oggi è necessario poter scendere nei minimi dettagli in maniera analitica.

Oggi Oracle ha apportato importanti aggiornamenti nelle sue suite applicative ERP ed EPM Cloud: Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) e Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM). Questi importanti aggiornamenti sfruttano tecnologie tra cui l'Intelligenza Artificiale (AI), gli assistenti digitali e gli analytics per migliorare la produttivit√†, ridurre i costi e migliorare il livello di controllo del business. Si tratta di fattori sempre pi√Ļ cruciali sia in modalit√† predittiva, sia in quella gestionale. Non c'√® business o impresa che possa prescindere da essi. E se √® vero che "i dati sono il nuovo petrolio", ogni CFO dovr√† sfruttarli al meglio per estrarne il maggior valore possibile.



Alla tavola rotonda del 5 novembre parteciperanno Alessandro Evangelisti, Mid-Market Director di Oracle ERPM Cloud, Marco Frecchio, Chief Purchasing & Supply Chain Officer, UFI Filters Group, e Tony Dalla Costa CFO di 3zero2TV, EuroMedia Group, che porteranno le loro esperienze dirette.

Sarà un'occasione unica per capire quali sono le opportunità che le aziende hanno a disposizione per muoversi all'interno degli scenari in questo periodo di incertezza, ma anche per impostare o modificare una strategia per il futuro in un mondo del business che sarà comunque cambiato.