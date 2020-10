Come l'Internet of Things rivoluziona la gestione flotte aziendali

Geotab è quella che viene definita la vera azienda campione dell'IoT, Internet of Things. Ma che di che base dati si tratta?

"Noi abbiamo un'estensione veramente enorme di dati da gestire - ha precisato Saiu -: 40 miliardi di data point giornalieri che raccogliamo. Il nostro è uno dei primi dieci cloud basati su tecnologia Google e, giusto per chiarire, abbiamo una mole di dati che ci fa competere per consumo con i social network, Instagram o Facebook, e tutti questi dati devono essere gestiti con efficacia ed efficienza, quindi reattività massima quando gli enti e i partner richiedono informazioni o analisi".

Un colosso dei dati, ma anche in vero leader nel segmento dell'aftermarket. "I nostri dispositivi poco più di venti, ma si integrano con oltre 100 dispositivi di terze parti, un numero impressionante", ha concluso Saiu. "Lavoriamo per l'integrazione dei dati, per esempio, tra case costruttrici e le nostre, perché moltissimi stanno raccogliendo dati ma non lo fanno in maniera organica e che possa portare valore ai clienti finali. Molta della nostra attività riguarda l'armonizzazione di tutti questi dati raccolti, perché questa operazione potrebbe portare molto valore al mercato".



A conferma del suo continuo impegno nel campo dell'innovazione e nello sviluppo di soluzioni di telematica "chiavi in mano", Geotab ha dichiarato la disponibilità della sua soluzione integrata con Mercedes-Benz Connectivity Services. Questa soluzione, sviluppata insieme alla casa automobilistica, può già essere ordinata per le auto e per i furgoni Mercedes-Benz in 20 Paesi europei e consente di sfruttare la piattaforma Geotab senza la necessità di installare dispositivi aggiuntivi o soluzioni aftermarket, offrendo ai fleet manager i vantaggi derivanti dalla possibilità di dotare le flotte dei servizi telematici più recenti e avanzati. Progettata per favorire decisioni più veloci e accurate, questa soluzione integrata trasmette perfettamente i principali dati e indicatori della flotta dai veicoli Mercedes-Benz alla piattaforma aperta ed espandibile MyGeotab. Inoltre, è in grado di fornire una ricca gamma di dati dalla casa auto, inclusi avvisi specifici che possono contribuire a mantenere i veicoli attivi e a generare risparmi e ricavi.