La Liga punta a raggiungere i 110 milioni di euro di ricavi commerciali nel 2020-21

Voci sui media rivelano che nelle prossime settimane dovrebbe essere annunciato un ulteriore accordo con la rete mobile LG.

Operazioni commerciali unite

La lega ha recentemente unito le sue operazioni commerciali internazionali e nazionali in termini di vendite, licenze, attivazione e strategia. Questa mossa ha coinciso con l'arrivo di Jorge de la Vega come Responsabile Commerciale e Marketing a maggio.

In una intervista con SportBusiness l'ex responsabile delle partnership al Real Madrid ha spiegato che "ha più senso avere questa nuova struttura che avere persone che vendono a livello internazionale e persone separate in Spagna ma non condividono la conoscenza. È davvero bello vedere La Liga lavorare in modo molto collettivo.

La presenza di La Liga in tutto il mondo, attraverso i suoi uffici in diversi Paesi e la rete globale di delegati, rimane una pietra angolare della sua strategia di sponsorizzazione".



"Il 50% dei nostri ricavi commerciali proviene dall'estero. Stiamo continuando quella strategia. In questo momento, devi essere aperto per capire cosa sta succedendo nei diversi Paesi", ha affermato de la Vega. "Per questo, è davvero fondamentale per noi avere la nostra rete internazionale. Avere uffici in così tanti posti ti dà la possibilità di quella comprensione e di reagire in modo diverso. Questi punti di contatto locali ti aiutano a essere davvero agile".