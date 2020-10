Le opportunità di rientro dei manager italiani nel settore Energy

Ad oggi per queste candidature si offrono delle interessanti opportunità di rientrare in Italia, forti di esperienze estere maturate su impianti spesso in Grid Parity, che possono offrire alle aziende competenze strutturate da un punto di vista tecnico e manageriale.

Il tema economico risulta sempre un punto debole delle prospettive proposte dalle aziende italiane, che difficilmente riescono a pareggiare stipendi esteri diventati importanti; in termini retributivi è facile infatti che la figura in rientro perda sul netto dal 15% al 25% della retribuzione, oltre ai benefici tipici degli espatriate (relocation, auto, assicurazioni sanitarie?).

Tuttavia dall'osservatorio di Hunters Group appare un trend in ogni caso a bilancia positiva, che permette a manager italiani un rientro in posizioni di rilievo e alle società italiane o internazionali la possibilità di avere a bordo figure con esperienza "locale", fondamentale in questo segmento, almeno quanto quella specifica di settore delle rinnovabili.









