Nel dubbio, meglio una politica più espansiva

In tale contesto, anche l'atteggiamento delle autorità monetarie è improntato ad una maggiore cautela. La Federal Reserve USA prevede tassi bassi almeno sino al 2023, in linea con il suo approccio "flexible average inflation targeting", e al contempo porta avanti il programma di acquisti nel quadro dell'allentamento quantitativo (QE). La Banca Centrale Europea (BCE) sta considerando una maggiore flessibilità nell'ambito del PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme, il programma di acquisto titoli per far fronte all'emergenza pandemia), mentre la Bank of England sta prendendo in considerazione tassi di interesse negativi. La financial repression entra in una nuova fase. La ricerca di rendimento è sempre più pressante.

Gli sviluppi futuri dipenderanno sicuramente dall'evoluzione della pandemia, ma la tendenza delle Banche Centrali ad attuare politiche ancora più espansive qualora necessario, dovrebbe continuare a favorire i segmenti più rischiosi del mercato, tra cui le azioni. Con ogni probabilità purtroppo dobbiamo aspettarci ancora volatilità sui mercati.



Stefan Scheurer, Director di Global Capital Markets& Thematic Research, Allianz Global Investors









