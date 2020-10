La paura della volatilità sui mercati

Poco prima che scoppiasse la crisi del coronavirus, il 20 febbraio, il VIX ha toccato il minimo di 16 punti, salvo poi risalire a un massimo di 83 punti il 17 marzo e ridiscendere da allora a circa 23 punti (aggiornamento al 20 agosto). Osservando il grafico decennale, il tracciato appare molto simile a quello della crisi finanziaria del 2008/2009. In entrambi i casi, la volatilità è aumentata solo dopo che i prezzi erano crollati.

Utilizzando la volatilit√† come metro di misura del rischio d'investimento, gli investitori giungono spesso alle seguenti conclusioni: se i prezzi sono bassi a seguito di un crollo dei corsi, √® meglio liquidare le posizioni, perch√© la maggiore volatilit√† indica che l'investimento √® diventato pi√Ļ rischioso. Secondo questa logica, vale invece la pena entrare sul mercato una volta iniziata la ripresa, perch√© un calo della volatilit√† implica un minor rischio. Anche in questo caso per√≤ si consiglia prudenza, perch√© a nostro avviso questo approccio ha poco senso dal punto di vista economico: d'altro canto, perch√© l'acquisto di un'azione, ad esempio, a 50 euro dovrebbe essere pi√Ļ rischioso che a 100 euro, se nel periodo in esame i fondamentali dell'azienda restano invariati?



Il rischio di perdita √® pi√Ļ importante delle oscillazioni dei prezzi

Noi siamo dell'idea che investire denaro significhi sempre soppesare opportunità e rischi con la prudenza di un buon imprenditore. Consideriamo un investimento rischioso solo se può causare una perdita totale del capitale o se compromette in maniera permanente il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Ecco perché la volatilità non è un criterio adatto a valutare questo (vero) rischio.

Per fare un esempio, con il metodo della volatilità un saldo di conto superiore alla garanzia di legge sui depositi di 100.000 euro presso una banca in crisi con uno scarso rating creditizio sarebbe considerato privo di rischio in quanto il valore del saldo non oscilla. D'altro canto, nemmeno con un titolo di Stato con cedola negativa da mantenere fino alla scadenza gli investitori riuscirebbero a raggiungere il loro obiettivo finale, cioè l'effettiva preservazione del patrimonio al netto dell'inflazione. Eppure, secondo la teoria dei portafogli, alla quale si ispirano molti professionisti del settore, questo investimento sarebbe sicuro, proprio perché la perdita è certa, cioè alla scadenza, senza fluttuazioni.



La volatilità offre opportunità agli investitori a lungo termine

Nella valutazione del rischio legato alla volatilità, l'orizzonte d'investimento svolge un ruolo cruciale: in sostanza, la volatilità è nemica degli investitori a breve termine, ma alleata di quelli con un orientamento di lungo periodo. A chi può permettersi di attendere qualche anno, le fluttuazioni temporanee dei prezzi offrono la possibilità di accedere al mercato a condizioni favorevoli - e persino di spuntare un buon prezzo di vendita. In altre parole, chi investe il proprio patrimonio a lungo termine può dimenticarsi della volatilità, che spesso non fa altro che esasperare l'effettivo rischio a breve termine.

Bisogna comunque fare i conti con i propri nervi, la propria pazienza e la propria conoscenza della qualità di un investimento. Gli investitori tendono a reagire in modo meno aggressivo se una crisi coinvolge le azioni di società con prospettive di guadagno ragionevoli, un bilancio solido e un'efficace gestione del portafoglio, in grado di superare spesso indenni i periodi di difficoltà. Inoltre, la quota di azioni in portafoglio va ponderata con attenzione e gli investimenti allocati adeguatamente in diverse asset class e segmenti di mercato al fine di ripartire i rischi. Solo così, anche in tempi difficili, gli investitori possono aspettare con calma che la qualità fondamentale degli investimenti si rifletta nuovamente in un aumento dei prezzi.



Elmar Peters, gestore team multi-asset di Flossbach von Storch AG