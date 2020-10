Compliance normativa e customer experience fanno crescere l'open banking in Europa

Il focus degli investimenti dipende dalle dimensioni e dalla maturità delle istituzioni

I dati di Tink rivelano anche che la motivazione a investire in un caso d'uso o in un altro dipende in gran parte dall'esposizione di un'azienda alle normative ma anche dalla natura della propria attività. Le dimensioni e la maturità di un'azienda sono fattori determinanti per l'area di investimento, con istituzioni più grandi come le banche tradizionali (57%) e le società di wealth management (53%) che indicano come principale settore in cui investire quello dei servizi di identità digitale.

Al contempo, le "nuove banche" (challenger banks) e i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) sono gli unici due segmenti in cui un caso d'uso non legato alla compliance è classificato come la principale area di investimento - con le challenger banks che danno la priorità all'automazione dell'onboarding (44%) e i PSP che investono in servizi multi-banking (47%). Ciò non dovrebbe sorprendere considerando che una delle principali differenze tra le nuove banche e gli istituti tradizionali risiede proprio nell'esperienza di onboarding.



Le piccole e medie imprese (con 100-499 dipendenti) si stanno concentrando sulla semplificazione dell'esperienza del cliente, con il 54% di queste che investe nell'automazione dei processi KYC (rispetto al 29% delle istituzioni con oltre 1.000 dipendenti). D'altra parte, le grandi organizzazioni (con oltre 1.000 dipendenti) si stanno concentrando principalmente sui servizi di identità digitale (42%). Ciò è probabilmente dovuto alla diffusa crescita di SPID e alle tante iniziative messe in atto dalle banche a riguardo.

Secondo Marie Johansson, Country Manager di Tink in Italia, "considerato che la maggior parte delle banche ha ancora tanta strada da fare per raggiungere la compliance, è comprensibile che molte istituzioni finanziarie continuino a concentrarsi su quest'area di investimento, ma siamo anche felici di constatare come in Italia si sia passati ad uno step successivo, quello per cui - prima di tutto il resto - arriva l'esperienza da assicurare al cliente. L'Italia ha già compreso come, complice il COVID-19 che accelera il passaggio ai canali digitali, le istituzioni finanziarie abbiano l'opportunità unica di ottimizzare l'acquisizione e la fedeltà del cliente, migliorandone ulteriormente la sua esperienza. Guardando oltre la compliance normativa e investendo in casi d'uso di open banking che supportano la customer experience, gli istituti tradizionali potranno stare al passo con i loro principali competitor, come challenger banks e PSP".



Il caso di Poste Italiane

Un buon esempio nell'utilizzo dell'open banking in Italia arriva da Poste Italiane, che sta cogliendo le opportunità della digital transformation, reinventandosi in una "platform company", con un duplice obiettivo:

- da un lato, potenziare l'app PostePay con servizi di payment initiation per consentire ai propri utenti di ricaricare la carta prepagata trasferendo i propri fondi da una banca ad un'altra;

- dall'altro, aggregare ulteriori conti bancari nell'app di Poste per incoraggiare il cliente a gestire tutte le proprie finanze attraverso un'unica interfaccia.

Secondo Guido Crozzoli, Chief Information Officer di Poste Italiane, "poste ha lanciato il progetto ?PSD2' con l'idea di cogliere le opportunità offerte dalla Direttiva Europea e di assumere un ruolo proattivo, abilitando diversi casi d'uso. Abbiamo l'ambizione che i nostri canali diventino l'interfaccia preferita dei nostri clienti, attraverso cui offrire i servizi della piattaforma ecosistemica di Poste".