Ripartire dalla bioeconomia per ripensare i consumi e l'impatto ambientale grazie al biotech

"Ritengo che sia arrivato il momento di dare una svolta all'agricoltura italiana, allineata da tempo ai principi dettati dall'ONU per lo sviluppo sostenibile e pronta al Green Deal Europeo" ha dichiarato Mauro Provezza, Industrial director di Bayer CropScience. "Per tradurre la scienza in vita è necessario passare attraverso sostenibilità, innovazione e legittimazione sociale. Per questo c'è bisogno che i decisori politici passino dalla stagione delle strategie a quella della loro concreta implementazione, considerando l'alto livello di competenze e innovazione già disponibili e l'opportunità storica di rilevanti finanziamenti europei. Bisogna, per esempio, potenziare il piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, riprendere ed estendere i piani e i progetti di ricerca, coinvolgendo pubblico e privato in una prospettiva di 'Open Innovation' e di efficace trasferimento tecnologico oltre ad assicurare procedure tempestive di assegnazione fondi. Nel concreto, è necessario studiare, grazie alla biotecnologia di precisione e i big data, la storia delle singole piante per andare a rispolverare le conoscenze storiche delle stesse e di come hanno saputo reagire ai cambiamenti climatici. Lavorare per il futuro, studiando il passato".



"La bioeconomia circolare, che è uno dei pilastri dell'economia italiana, può giocare un ruolo chiave per riportare materia organica pulita nei suoli agricoli sempre più poveri di nutrienti", afferma Luigi Capuzzi, Research & Development Director Novamont. "Per un pieno sviluppo del settore è però necessario aumentare la qualità delle raccolte differenziate, la quantità e qualità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici, l'estrazione di micronutrienti e di materie prime utili dai processi di depurazione, oltre a potenziare il settore delle bioraffinerie, superando le barriere normative soprattutto in tema di ?End of waste' e valorizzazione degli scarti di processo. Novamont è al lavoro da anni per generare una catena del valore integrata per le bioplastiche e ad oggi ha sviluppato un modello di economia circolare, radicato nei territori che mette al centro la rigenerazione dell'acqua e del suolo. Oggi disponiamo in Italia di una piattaforma demo sistemica di bioeconomia circolare che ci permette, per esempio, di riciclare il 47% del totale del rifiuto alimentare rispetto alla media europea del 16%. L'Italia ha le carte in regola per diventare un driver di bioeconomia circolare soprattutto se sapremo canalizzare sviluppo economico, ambientale e sociale".



Il progetto "Biotech, il futuro migliore - Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l'Italia" si muove su un doppio binario. Da una parte, la costruzione di una visione condivisa con i principali attori delle Istituzioni competenti, base indispensabile per poter mettere a disposizione dei decisori nazionali e regionali un piano d'azione concreto per lo sviluppo del settore biotech in Italia. Dall'altra, creare maggiore conoscenza e consapevolezza su queste tecnologie attraverso una comunicazione più divulgativa.

Il progetto è realizzato da Assobiotec Federchimica con il supporto di StartupItalia e grazie al sostegno di AbbVie, Alexion, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Daiichi Sankyo, Dembiotech, DiaSorin, Genenta, Genextra, MolMed, Novartis, Qiagen, Rottapharm Biotech, Sanofi e UCB Pharma.